Минтранс РФ предложил закупить тренажеры для летчиков на 8 млрд рублей

Москва, 27 августа. Минтранс предложил усовершенствовать подготовку гражданских летчиков, специализирующихся на управлении самолетами Sukhoi Superjet 100. Для этого предлагается закупить в летные вузы новые тренажеры на сумму более 8 млрд рублей.

По словам директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой, Ульяновскому институту для этого потребуется шесть комплексов RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100), университету в Петербурге— четыре тренажера, пишет РИА Новости. Петрова подчеркнула, что в будущем спрос на летчиков RRJ95 будет расти и напомнила об указе президента РФ о развитии региональной авиации,

«(В соответствии с документом) 50% маршрутов должны осуществляться между регионами, минуя Москву. Поэтому предлагается готовить коммерческих пилотов на выпускной тип регионального самолета SSJ100», — сообщила она.

По данным телеканала 360, эта инициатива Минстранса будет рассмотрена в начале осени.

Ранее стало известно, что после трагедии с самолетом SSJ100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» министерство уже внесло в кабмин ряд предложений по улучшению безопасности полетов в стране. Все они были разделены на блоки, и один из них — «огромный» — как раз был полностью посвящен проблеме совершенствования подготовки летчиков. Квалификация пилота в РФ стоит примерно 600 тысяч рублей. Но, по словам Петровой, требуемый объем средств для подготовки одного пилота в год — в два раза больше, уточняет «Вечерняя Москва».

Напомним, в мае этого года самолет SSJ100 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево», после этого судно загорелось. В результате погиб 41 человек.