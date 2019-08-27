Эксперт объяснил, в какую игру США втягивают ЕС санкциями против «Северного потока — 2»

США навредят сами себе, если введут санкции против компаний, занимающихся строительством трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила немецкая деловая газета Handelsblatt. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему журналисты из Германии правы.

Вашингтон настолько сильно хочет остановить строительство российского газопровода в обход Украины, что не понимает негативных последствий для самого себя, пишет Handelsblatt. А между тем, санкции, которыми США угрожают европейским компаниям, участвующим в возведении «Северного потока — 2», с высокой вероятностью навредят американским газовым проектам в Мексиканском заливе.

Дело в том, что европейские компании, подвергающиеся угрозам США, будучи крупными игроками на мировом рынке, являются субподрядчиками американских корпораций Chevron и Exxon Mobil в Мексиканском заливе. Соответственно, если Вашингтон внесет их в черный список, то заменить их такими же профессиональными и узкопрофильными специалистами будет крайне сложно.

А кроме того, введя ограничения против европейских компаний, США рискуют потерять немногочисленных покупателей их сжиженного природного газа в Европе, поскольку в ответ на американские санкции они могут заключить контракты с другими поставщиками.

«Да, американцы действительно рискуют потерять своих субподрядчиков для реализации газовых проектов в Мексиканском заливе и покупателей СПГ в Европе. Но осознание этого не останавливает США от давления на европейцев, участвующих в «Северном потоке — 2». Американцы ведут себя, как самые-самые из европейцев, хотя находятся на другом континенте. Они все больше и решительнее вмешиваются в европейские дела и не оглядываются на интересы бизнеса. И едва ли это изменится в ближайшее время», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей экономист и политолог Василий Колташов.

В качестве примера он привел ситуацию в «Большой семерке».