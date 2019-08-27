Эксперт объяснил, в какую игру США втягивают ЕС санкциями против «Северного потока — 2»

США навредят сами себе, если введут санкции против компаний, занимающихся строительством трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила немецкая деловая газета Handelsblatt. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему журналисты из Германии правы.
Вашингтон настолько сильно хочет остановить строительство российского газопровода в обход Украины, что не понимает негативных последствий для самого себя, пишет Handelsblatt. А между тем, санкции, которыми США угрожают европейским компаниям, участвующим в возведении «Северного потока — 2», с высокой вероятностью навредят американским газовым проектам в Мексиканском заливе.
Дело в том, что европейские компании, подвергающиеся угрозам США, будучи крупными игроками на мировом рынке, являются субподрядчиками американских корпораций Chevron и Exxon Mobil в Мексиканском заливе. Соответственно, если Вашингтон внесет их в черный список, то заменить их такими же профессиональными и узкопрофильными специалистами будет крайне сложно.
А кроме того, введя ограничения против европейских компаний, США рискуют потерять немногочисленных покупателей их сжиженного природного газа в Европе, поскольку в ответ на американские санкции они могут заключить контракты с другими поставщиками.
«Да, американцы действительно рискуют потерять своих субподрядчиков для реализации газовых проектов в Мексиканском заливе и покупателей СПГ в Европе. Но осознание этого не останавливает США от давления на европейцев, участвующих в «Северном потоке — 2». Американцы ведут себя, как самые-самые из европейцев, хотя находятся на другом континенте. Они все больше и решительнее вмешиваются в европейские дела и не оглядываются на интересы бизнеса. И едва ли это изменится в ближайшее время», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей экономист и политолог Василий Колташов.
В качестве примера он привел ситуацию в «Большой семерке».
«Нынешний саммит показал, что в товарищах единства нет и что европейские страны, за исключением Великобритании, которая, собственно, и не Европа вовсе, а остров, не хотят поддерживать американские инициативы. Но США продавливают их, не оглядываясь на сопротивление ЕС.
К чему это может привести? К ответным мерам европейцев, которым надоело вызывающе дерзкое поведение Вашингтона. Но контрсанкции не гарантируют победы, хотя американские компании должны будут потерять на европейском рынке то, что потеряют европейские компании на американском рынке после введения санкций из-за «Северного потока — 2». Но я полагаю, в своем стремлении вытеснить Россию с газового рынка Европы американцы испробуют все меры, они готовы даже навредить сами себе. Это такая игра — кто устоит под напором», — считает Колташов.