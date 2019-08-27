Пушков назвал условие, при котором сенатора Джонсона пустят в Россию

Москва, 27 августа. Американскому сенатору Рону Джонсону для визита в Россию следует обсудить в Сенате США вопрос об отмене санкций в отношении Москвы. Такое условие назвал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Американский сенатор ранее заявил, что будто бы обращался за российской визой, но «получил отказ». Министерство иностранных дел РФ опровергло слова Джонсона, как и посольство РФ в США, которое уточнило, что сенатор не только не подавал документы, но и не информировал о своих планах на поездку.

«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в Сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей», — отреагировал Пушков.

Он подчеркнул, что после отмены антироссийских ограничительных мер у Москвы появятся все основания пересмотреть «стоп-листы», введенные в ответ на включение в аналогичные списки представителей России. При таком условии Джонсона могут пустить в РФ, заключил сенатор.

Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 августа 2019 г.

Напомним, Джонсон, который возглавляет подкомитет Сената США по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности, ранее сообщил на своем сайте, что намеревался посетить Россию в составе делегации конгрессменов и принять участие во встрече с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, работающими в РФ, и некими «организациями гражданского общества», однако якобы «не смог получить визу». При этом сенатор назвал отказ оскорблением и заявил, что эта ситуация не повлияет на его позицию в отношении РФ.

Отметим, что именно Джонсон ранее поддержал ряд антироссийских законопроектов, а также был одним из инициаторов переименования улицы, расположенной перед посольством РФ в столице Соединенных Штатов, в честь Бориса Немцова.