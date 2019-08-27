Что едят в Триполи

Специальным корреспондентам Федерального агентства новостей удалось попробовать национальную кухню Ливии. И если в других африканских странах она была совсем не впечатляющей, то рестораны Триполи приятно удивляют.

Дары моря

Триполи раскинулся вдоль берега Средиземного моря, так что большая часть местных кафе и ресторанов предлагает полакомиться его дарами. Все, что дает море, — пригодно в пищу и не запрещено.

Прямо перед рестораном — прилавки и кухня. Перед тем как зайти в заведение нужно выбрать основное блюдо: на прилавках десятки видов свежайшей рыбы, кальмары, креветки и мидии. Выбрали себе по рыбе и паре креветок. Наш заказ тут же взвешивают и передают поварам. Огромные мангалы пышут жаром, именно там, на огне, будет готовиться основное блюдо.

Проходим внутрь, выбираем столик, но сесть и просто заказать что-то еще из еды не получится. В этом ресторане свои традиции: гость должен сам выбрать, сколько и чего он будет есть. Это очень похоже на советские столовые, где еду ты накладываешь сам. Рис с курицей, рис с морепродуктами, кус-кус, овощи гриль, мясо с овощами в соусе, несколько простеньких салатов, которые можно заправить сметаной с зеленью либо густым морковным соусом. Из напитков помимо стандартных кока-кол, фант и спрайтов, есть свежевыжатые соки манго, земляники, банана, арбуза, дыни, миксы из них, мятно-лаймовый сок, а также чай и кофе.

К основному блюду, мы взяли рис с морепродуктами и овощной салат со сметаной. Рис был великолепен, с кальмарами и мидиями, не переваренный, не жесткий. Огурцы, помидоры и зелень в салате свежие. Кстати, во многих африкано-арабских странах в свежевыжатые соки добавляют очень много сахара, превращая их в сироп. Ливийцы же толк в свежих соках знают, добавляют совсем немного сахара и льда, так что напиток получается не приторным и освежающим. На местной жаре — самое то!

Скажу сразу, я не любитель рыбы и больше ждал креветок, но с дарами моря местные обходиться умеют! Приготовленная на огне, чуть подсоленная, с минимумом приправ рыба была великолепна! Ее довели ровно до того состояния, когда она стала идеальна: не превращалась в кашу, не была жесткой, но при этом буквально таяла на языке. Креветки тоже были отменными, с легкой золотисто-красной корочкой, не резиновые, сочные.

Не удивительно, что почти каждые 20-30 минут к этому ресторану подвозят свежий улов, посетителей тут хоть и не битком, но хватает, так что морепродукты с прилавка у входа исчезают довольно быстро.

— Это, похоже, лучший местный ресторан? — спросили мы у нашего переводчика, коренного жителя Триполи.

— Нет, не лучший, просто хороший. Тут практически все такие, плохих крайне мало.

Однако, как оказалось, традиционная ливийская кухня состоит не только из морепродуктов. На второй день мы отправились познавать мясную кухню Триполи.

Здесь есть все!

— Вот это заведение, — говорит нам переводчик.

— Хорошее?

— Не знаю, оно открылось месяц назад. От знакомых слышал, что здесь наша традиционная кухня и готовят неплохо. Сейчас и проверим.

В этом месте нас встретили уже более традиционно, дали сесть за стол, принесли меню. Правда, меню было полностью на арабском, поэтому мы просто сказали, что хотели бы попробовать традиционную местную кухню и спросили совета у официанта.

— Возьмите вот это блюдо, как раз вам на троих хватит.

— А что в нем есть?

— О, здесь есть все! Уверен, вам понравится.

Принесенное блюдо впечатляло — и размером, и подачей, и разнообразием. Называлось оно «Ваш бамшакли». И тут действительно было все: рис вперемешку с очень мелкой и короткой лапшой, картофель фри (только практически не соленый), жареные куриные крылья, три вида кебабов, куриные шашлычки, томлено-жареная печень, немного зелени и лепешки с сыром.

Увидев рис и кебаб, вспомнил Судан, подумал, что зря мы пришли в это заведение, потому что в Судане такие блюда были практически всегда пересушенные и на вкус — никакие. Однако ливийцы снова удивили. Все мясо было сочным, рис был сварен идеально и имел интересный привкус бульона с какими-то приправами, хлеб был мягкий и вкусный, картофель фри — не пережарен, а зелень на блюде — свежей.

Блюда действительно хватило на троих, даже с лихвой. Но какой может быть хороший обед без восточной сладости? На десерт принесли кунафу (она же «канафа» и «кнафе», в разных восточных странах называется по-разному из-за особенностей диалектов). Это такие «пончики» из специальной очень тонкой вермишели, политые медом с приправами (лично я отчетливо уловил нотку перца и базилика) и сахарным сиропом (тоже с приправами, но сироп был настолько сахарный, что приправы разобрать не удалось) снаружи и с творогом внутри.

Я и оператор были от такого обеда в восторге, а вот наш переводчик просто сказал: «Ничего необычного, просто хорошо, но есть места и получше». Лично мы с ним не согласны, поскольку эти два ливийских ресторанчика нас очень приятно удивили.

Напомним, целью командировки сотрудников ФАН в Ливию является информирование российской общественности о ситуации в стране. Корреспонденты ФАН тщательно готовились к командировке в африканскую страну, была проведена серьезная работа по оформлению всех необходимых документов. Сотрудники ФАН находятся на территории Ливии, подконтрольной властям Триполи, официально, по разрешению МИД России и МИД Ливии.