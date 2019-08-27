Киев, 27 августа. Президент Украины Владимир Зеленский в речи по случаю Дня независимости страны сравнил государство с матерью, у которой насильно забрали детей — Крым и Донбасс, это противоречит действительности, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Она напомнила, что украинская армия наносит удары по мирным жителям Донецка и Луганска, убивая уже реальных детей. В эфире телеканала NewsOne она подчеркнула, что во время речи Зеленского о Крыме и Донбассе, испытала «сложные чувства», так как полжизни прожила там.

«А «Аллея ангелов» в Донецке — это не дети? Памятник, Стелла памяти погибшим в войне малышам — это не дети», — задала она вопрос во время эфира.

Бывший министр напомнила, что Украина перекрыла этим регионам воду, тепло, электричество. Экс-министр юстиции Украины раскритиковала речь Зеленского о Донбассе.

«Можно так с детьми поступать? Так мама заботливая делает со своими детьми?» — подчеркнула она.

По словам Лукаш, мать-Украина также многократно обещала Крыму и Донбассу «подорвать мост, оторвать ножки», угрожала терактами.

«В школы детские, на стадионы попадать, в мирных спящих жителей стрелять хорошая мама будет или нет?» — резюмировала она.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».