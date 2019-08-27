Похудевший на 100 кг Семчев призвал не слушать чужого мнения о полноте

Людям с ожирением не стоит обращать внимания на мнение окружающих, если у них нет желания худеть. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил популярный актер театра и кино Александр Семчев.

«У каждого человека — разный вид ожирения. В каждом отдельном случае это забота самого человека. Если ему это нужно, то ситуацию стоит решать врачебно», — рассказал Семчев, отвечая на вопрос, как сократить число страдающих ожирением в России.

При этом, по словам актера, проблемой надо заниматься исключительно при участии врачей-специалистов, а не заниматься самолечением.

«Прежде всего помочь могут диетологи и эндокринологи. У каждого индивидуальная ситуация, как именно возник лишний вес», — повторил он.

Однако обращаться за помощью следует только в том случае, если это ваше собственное решение, отметил Семчев.

«Думаю, что если люди озабочены, то пусть обращаются к врачам. А если не озабочены и есть лишний вес, то это им жить. Вопрос — насколько долго», — пояснил собеседник ФАН.

Конечно, люди с лишним весом, как правило, испытывают дискомфорт и стеснение из-за чужого мнения о них. Но на это не стоит обращать внимания, уверен Семчев.

«Надо на всех наплевать. Это личное дело каждого — его вес. Как и ориентация», — пояснил актер.

Напомним, информация о том, что актер Александр Семчев похудел почти на 100 кг, появилась в апреле. Ранее вес артиста составлял около 190 кг.

На прошлой неделе Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза. В частности, если в 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона человек с диагнозом «ожирение», то в 2018 году такой диагноз получили уже свыше двух миллионов россиян.