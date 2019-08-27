Венесуэла назвала актом саботажа взрыв на газонаполнительной станции

Каракас, 27 августа. Руководитель министерства нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо назвал «актом саботажа» взрыв на газонаполнительной станции в штате Миранда. Об этом сообщает кубинское информационное агентство Prensa Latina.

«Мы решительно осуждаем стоящие за этими актами саботажа агрессивные, настроенные заниматься терроризмом ультраправые силы», — подчеркнул венесуэльский министр.

По его словам, главной целью таких действий является подрыв мира и спокойствия граждан.

Кеведо отметил, что прокуратура штата в настоящее время инициировала расследование по факту «предполагаемого террористического акта, задачей которого является срыв работы жизненно необходимых для населения страны служб».

В результате взрыва травмы получил один работник станции, его экстренно доставили в больницу.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп предлагал своим советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы. Хозяин Белого дома предлагал разместить корабли американского ВМФ вдоль венесуэльских берегов, чтобы заблокировать доставку товаров в страну. Но Пентагон не одобрил такое предложение, так как оно непрактично и нецелесообразно, сообщал телеканал «360».

В Венесуэле в январе 2019 года начались масштабные протесты против президента страны Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с США заявили о признании Гуайдо. Москва, Пекин, Анкара и многие другие поддержали Мадуро как единственного легитимного президента латиноамериканской страны.

Западные проплаченные СМИ специально искажают действительное положение дел в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, корреспонденты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского авиаперевозчика, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас. Впрочем, все эти фальшивые новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а позднее и теми СМИ, которые их публиковали.