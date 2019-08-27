Британская модель обвинила кошку в рассылке ее обнаженных фото

Лондон, 27 августа. Британская модель Серенна Дероса обвинила свою кошку в рассылке ее обнаженных фотографий. Об инциденте она рассказала на своей странице в Facebook.

27-летняя девушка сделала несколько фотографий топлес на телефон. Разблокированный смартфон остался валяться в комнате, когда модель спустилась вниз. Однако гаджет был не одинок: компанию ему в комнате составлял котенок, который, вероятно, успешно прошелся по устройству. Сенсоры телефона сработали и отправили сообщение с голыми фотографиями хозяйки случайному человеку.

Обнаружив это, Дероса готова была сгореть со стыда. Получателем снимков оказался продавец автомобилей: до этого девушка изучала сайт объявлений и написала около 30 незнакомым людям.

«Клянусь, это была не я, а мой котенок по кличке Ангел, — оправдывалась британка. — Я положила телефон на кровать и спустилась вниз, чтобы выпить чашку чая».

Собеседник ничего не ответил ни на обнаженную фотографию, ни на объяснение девушки. Дероса добавила, что пыталась удалить фото из переписки, но ничего не вышло, пишет The Sun.

Девушка отметила, что инцидент стал поводом для многочисленных шуток друзей. По их словам, модель могла бы получить приличную скидку на автомобиль.

Однако теперь Дероса боится пользоваться Facebook и потеряла надежду купить новое авто. Британка призналась, что этот случай станет для нее уроком на всю жизнь.