Женщину с уникальным заболеванием спасли в Кемерово

Кемерово, 27 августа. Хирурги Кемерово провели необычную операцию по удалению у пациентки мукоцеле — кисты аппендикса, вызванной накоплением желатиновых масс. Об этом сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

Женщина поступила в больницу с жалобой на вздутие живота и боль. В ходе обследования ей был поставлен диагноз мукоцеле червеобразного отростка. Данное патология встречается крайне редко и составляет примерно 0,3-0,7% от всех заболеваний аппендикса.

Несмотря на то, что хирургам впервые пришлось столкнуться с подобным случаем, операция прошла без осложнений. Пациентка была выписана на седьмые сутки со дня госпитализации.

«Как признались мне врачи, ранее им никогда не доводилось иметь дело с таким диагнозом. То есть мой случай посчитали уникальным. Но, несмотря на отсутствие опыта работы с таким заболеванием, хирурги справились со своей работой просто блестяще», — заявила пациентка.

Ранее сообщалось, что врачи в Индии провели необычную операцию по удалению у мальчика опухоли, полной рудиментарных зубов. В удаленном наросте весом в 200 граммов медики насчитали не менее 526 мелких зубов размером от 0,1 до 15 мм. При этом у каждого зуба были корень, коронка и эмаль.