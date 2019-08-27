Украинский корабль стал «мишенью» в зоне российских учений

Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко назвал абсолютно глупым заявление украинских ВМС о возможном проведении разведки этим кораблем в районе российских учений. Возможности ВМС Украины по ведению радиоэлектронной разведки «крайне скудны», заявил эксперт.

«Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», — заявил Рыженко в эфире телеканала UA.TV.

По его словам, корабль возвращался с учений НАТО в Грузии и зашел в зону проведения российских маневров, поскольку там не было никакой деятельности. Рыженко подчеркнул, что военный корабль мог войти и в зону учений, согласно нормам международного права. Украинский полковник отметил, что российские корабли сопровождали «Переяслав».

По словам Коротченко, все современные средства связи, которые находятся на боевых кораблях России, работают по защищенным каналам связи.

«Глупо думать, что ВМС Украины вело какую-либо разведку. Их корабль был учебной мишенью для российских кораблей. ВМФ России проследило появление малого разведывательного корабля Украины и потренировались на нем. Кто-то на котиках тренируется, а мы потренировались на украинском корабле, который всунулся сдуру туда, куда не следовало бы соваться. Корабли нашего ВМФ отработали весь комплекс учебных задач», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Военный эксперт рассказал, что ВМС Украины «находятся на уровне ниже плинтуса».

«Убогие корабли советских проектов, которые находятся в очень плохом состоянии. Фактически боеспособными являются два корабля», — сообщил собеседник ФАН.

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