Суд рассмотрит иск Алибасова к «Кроту» и «Ашану»

Москва, 27 августа. Пресненский районный суд Москвы назначил на 29 августа проведение беседы сторон по иску в интересах Бари Алибасова. Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Напомним, в июне этого года основатель и руководитель группы «На-На» Бари Алибасов оказался в больнице, выпив по ошибке средство для прочистки труб. С этого момента началась череда разбирательств музыкального продюсера с производителями бытовой химии.

Сегодня Вадим Горжанкин, PR-директор группы «На-На» со ссылкой на адвоката Алибасова Андрея Комиссарова сообщил, что 29 августа по назначению Пресненского суда Москвы состоится беседа сторон по иску в интересах пострадавшего продюсера.

«Беседа сторон — это стадия подготовки к рассмотрению дела. На данной стадии суд выясняет причины спора, обстоятельства, подлежащие установлению, круг истребуемых доказательств. Скорее всего, суд будет выяснять, не хотят ли стороны заключить мировое соглашение, – сказал адвокат Комиссаров.

Ранее, 8 августа, Комиссаров подал в Пресненский районный суд Москвы иск к производителю «Крота» и к гипермаркету «Ашан».

В 150-страничном заявлении (к иску были приобщены результаты ряда экспертиз) защита Алибасова винит компании в производстве и продаже чистящих средств в упаковках, напоминающих упаковки пищевых продуктов, и без пробок, которые не могут быть случайно открыты детьми и пожилыми людьми.

Ущерб здоровью Алибасова в иске оценен в 85 миллионов рублей, а моральный ущерб — в 15 миллионов.

Гипермаркет «Ашан» в свою очередь отреагировал на обвинения Алибасова заявив, что соблюдает требования российского законодательства и имеет необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб «Крот».

Между тем, участники группы «На-На» рассказали, что раньше Алибасов неоднократно путал бытовую химию с другими средствами и пищевыми продуктами.