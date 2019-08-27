«Зенит» проиграл «Уфе», «Локомотив» и «Краснодар» поделили очки

«Зенит» неожиданно уступил «Уфе», «Краснодар» разошелся миром с «Локомотивом». «Ростов» и «Спартак» одержали победы, и, таким образом, сразу пять команд по итогам тура возглавляют таблицу. О невероятной плотности в таблице, а также о формирующейся группе аутсайдеров — в материале спортивного обозревателя Федерального агентства новостей.

Выйти, чтобы вернуться?

Для «Динамо», которое неровно начало сезон, встреча с «Тамбовом» стала возможностью поправить турнирное положение. После поражений от «Зенита» и «Локомотива» в предыдущих турах от команды Дмитрия Хохлова не ждали других результатов, кроме победы. Тем более, что новички уже влились в состав. Один из них, Максимилиан Филипп, отличился в игре с «железнодорожниками», а в матче с «Тамбовом» сделал это во второй раз подряд.

При этом номинальные хозяева уже не первый матч сопротивлялись крайне упорно и могли рассчитывать на другой результат, распорядись они своими моментами лучше. Пока же «Тамбов» продолжает оседать внизу турнирной таблицы, где уже вырисовывается пул претендентов на визит в лучшую лигу мира по версии самой лиги.

«Тамбов» — «Динамо» — 0:2.

Голы: Филипп, 41; Панченко, 80.

Нет Семака — нет команды?

Неудача в игре с «Ахматом», когда «Зенит» не сумел выиграть, 85 минут встречи играя в большинстве, должна была подстегнуть петербуржцев. Тем более, что в игре с «Уфой» командой не мог руководить Сергей Семак — он был дисквалифицирован за оскорбление арбитра в предыдущем матче. Это накладывало на футболистов дополнительную ответственность.

Однако все, кроме Андрея Лунева, сыграли резко ниже своих возможностей, чего нельзя сказать об «Уфе». Хозяева перед матчем оказались в незавидном положении, поскольку принять участие в матче не смог главный нападающий команды Сильвестр Игбун. Но даже без главной ударной силы уфимцы показали характер, сыграли очень организованно и абсолютно по делу воспользовались пассивностью «Зенита», который из единоличного лидера чемпионата превратился в одного из.

«Уфа» — «Зенит» — 1:0.

Гол: Фомин, 79.

Ничья в пользу конкурентов

Встреча двух претендентов на золото ожидалась горячей, но фаворитом в ней по праву считался «Локомотив». В отличие от «Краснодара», проводившего матч Лиги чемпионов посередине недели, «железнодорожники» готовились в недельном цикле. Кроме того, краснодарцы находятся на этапе серьезной перестройки, в то время как «Локомотив» укреплялся точечно.

Первыми отличились именно гости, хотя гол и получился курьезным: несильный удар Гжегожа Крыховяка вратарь хозяев Матвей Сафонов пропустил между рук. В дальнейшем «Локомотив» продолжил давление, но в одной из немногочисленных атак «Краснодар» сравнял счет.

После перерыва выровнялась и игра: команды обменивались примерно равнозначными моментами, но отличиться не смогли. Обе команды должны быть разочарованы — они упустили возможность стать единоличными лидерами чемпионата.

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1. Голы: Крыховяк, 5 (0:1); Сулейманов, 42 (1:1).

Копилка и лазарет

«Армейцы» на правах хозяев активно начали. Тем более, что реабилитироваться за поражение в дерби со «Спартаком» игроки ЦСКА очень хотели. В очередной раз не обошлось без кадровых потерь — травму получил Кирилл Набабкин, который пополнил «армейский» лазарет.

«Ахмат» выстроил контригру, которая едва не привела к победе в матче с «Зенитом» в прошлом туре, и ждал своего шанса. Однако ЦСКА такого шанса подопечным Рашида Рахимова не предоставил, раз за разом угрожая воротам грозненцев. Результат закономерен — столичный клуб стал еще одним лидером таблицы.

ЦСКА — «Ахмат» — 3:0. Голы: Фернандес, 43; Чалов, 66; Влашич, 73.

Призрак Черчесова и Карреры

Самарский клуб провел впечатляющую трансферную кампанию, не радует результатами, но зажигает одну из самых ярких звезд чемпионата — именно так можно описать нынешние «Крылья».

Александр Соболев продолжает раскрывать свой потенциал: он уже на карандаше всех топ-клубов России, а также ряда команд из Европы. Пока что футболист не вызван в сборную страны, но, кажется, это событие не за горами. Семь матчей — шесть голов и две голевых передачи — так ярко начать сезон молодым нападающим в РПЛ давно не удавалось.

Впрочем, «Спартак» свое все же взял — отличились новички команды, чем дали повод сравнивать нынешних красно-белых с чемпионским составом при Массимо Каррере.

«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:2. Голы: Соболев, 42 (1:0); Ларссон, 52 (1:1); Тил, 90 (1:2).

Пятый лидер

Встречи «Ростова» и «Рубина» последнее время носили принципиальный характер из-за фигуры Курбана Бердыева, который работал с обеими командами. Однако сейчас специалист не имеет отношения к казанцам, а команду возглавляет Роман Шаронов, который ставит очень интересный футбол. Тем не менее в этом матче организованная игра «Ростова» оказалась сильнее атакующих порывов «Рубина», находящегося в стадии становления.

Нужно отметить форварда казанского клуба Евгения Маркова, который забил во второй игре подряд. Главным же действующий лицом стоит признать Элдора Шомуродова, который стал автором уже пятого мяча и привлек своей игрой внимание серьезных команд из Германии. К слову, благодаря победе «Ростов» стал пятой командой, которая возглавляет турнирную таблицу.

«Ростов» — «Рубин» — 2:1. Голы: Марков, 15 (0:1); Шомуродов, 29 (1:1); Сапдинов, 87 (2:1).

Дыхание в спину

Хозяева встречи закономерно претендовали на три очка в матче с пока что последней командой чемпионата. Аргументов добавлял тот факт, что туляки в последних матчах заметно прибавили.

У «Оренбурга» прогнозируемо выделялся Джорже Деспотович: 27-летний серб отметился третьим голом в сезоне, но пока что остается единственным светлым пятном в составе оренбуржцев. Что касается «Арсенала», то первым голом в премьер-лиге отметился Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат «Спартаку». Благодаря победе, «Арсенал» вплотную приблизился к лидерам чемпионата.

«Арсенал» — «Оренбург» — 2:1. Голы: Ломовицкий, 23 (1:0); Деспотович, 52 (1:1); Луценко, 69 (2:1).

Тень Бердыева

Встреча в Екатеринбурге была вынесена на понедельник и для обеих команд имела большое значение. «Урал» после неплохого начала сезона стал проигрывать с крупным счетом, а «Сочи», несмотря на усиление состава, пока не впечатляет ни игрой, ни результатами. Отчетная встреча в этом отношении для гостей ничего не поменяла: клуб нуждается в переменах, иначе есть риск потерять контроль над ситуацией. Тем более, что главный кандидат на место Александра Точилина был понятен еще до старта сезона.

«Урал» — «Сочи» — 3:1. Голы: Бикфалви, 16 (1:0, пенальти); Заболотный, 43 (1:1); Панюков, 73 (2:1); Димитров, 84 (3:1).