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«Зенит» проиграл «Уфе», «Локомотив» и «Краснодар» поделили очки

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«Зенит» проиграл «Уфе», «Локомотив» и «Краснодар» поделили очки

«Зенит» неожиданно уступил «Уфе», «Краснодар» разошелся миром с «Локомотивом». «Ростов» и «Спартак» одержали победы, и, таким образом, сразу пять команд по итогам тура возглавляют таблицу. О невероятной плотности в таблице, а также о формирующейся группе аутсайдеров — в материале спортивного обозревателя Федерального агентства новостей.

Выйти, чтобы вернуться?

Для «Динамо», которое неровно начало сезон, встреча с «Тамбовом» стала возможностью поправить турнирное положение

Для «Динамо», которое неровно начало сезон, встреча с «Тамбовом» стала возможностью поправить турнирное положение. После поражений от «Зенита» и «Локомотива» в предыдущих турах от команды Дмитрия Хохлова не ждали других результатов, кроме победы. Тем более, что новички уже влились в состав. Один из них, Максимилиан Филипп, отличился в игре с «железнодорожниками», а в матче с «Тамбовом» сделал это во второй раз подряд.

При этом номинальные хозяева уже не первый матч сопротивлялись крайне упорно и могли рассчитывать на другой результат, распорядись они своими моментами лучше. Пока же «Тамбов» продолжает оседать внизу турнирной таблицы, где уже вырисовывается пул претендентов на визит в лучшую лигу мира по версии самой лиги.

«Тамбов» — «Динамо» — 0:2.

Голы: Филипп, 41; Панченко, 80.

Нет Семака — нет команды?

Хозяева перед матчем оказались в незавидном положении, поскольку принять участие в матче не смог главный нападающий команды Сильвестр Игбун

Неудача в игре с «Ахматом», когда «Зенит» не сумел выиграть, 85 минут встречи играя в большинстве, должна была подстегнуть петербуржцев. Тем более, что в игре с «Уфой» командой не мог руководить Сергей Семак — он был дисквалифицирован за оскорбление арбитра в предыдущем матче. Это накладывало на футболистов дополнительную ответственность.

Однако все, кроме Андрея Лунева, сыграли резко ниже своих возможностей, чего нельзя сказать об «Уфе». Хозяева перед матчем оказались в незавидном положении, поскольку принять участие в матче не смог главный нападающий команды Сильвестр Игбун. Но даже без главной ударной силы уфимцы показали характер, сыграли очень организованно и абсолютно по делу воспользовались пассивностью «Зенита», который из единоличного лидера чемпионата превратился в одного из.

«Уфа» — «Зенит» — 1:0.

Гол: Фомин, 79.

Ничья в пользу конкурентов

Встреча двух претендентов на золото ожидалась горячей, но фаворитом в ней по праву считался «Локомотив»

Встреча двух претендентов на золото ожидалась горячей, но фаворитом в ней по праву считался «Локомотив». В отличие от «Краснодара», проводившего матч Лиги чемпионов посередине недели, «железнодорожники» готовились в недельном цикле. Кроме того, краснодарцы находятся на этапе серьезной перестройки, в то время как «Локомотив» укреплялся точечно.

Первыми отличились именно гости, хотя гол и получился курьезным: несильный удар Гжегожа Крыховяка вратарь хозяев Матвей Сафонов пропустил между рук. В дальнейшем «Локомотив» продолжил давление, но в одной из немногочисленных атак «Краснодар» сравнял счет.

После перерыва выровнялась и игра: команды обменивались примерно равнозначными моментами, но отличиться не смогли. Обе команды должны быть разочарованы — они упустили возможность стать единоличными лидерами чемпионата.

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1. Голы: Крыховяк, 5 (0:1); Сулейманов, 42 (1:1).

Копилка и лазарет

«Армейцы» на правах хозяев активно начали. Тем более, что реабилитироваться за поражение в дерби со «Спартаком» игроки ЦСКА очень хотели

«Армейцы» на правах хозяев активно начали. Тем более, что реабилитироваться за поражение в дерби со «Спартаком» игроки ЦСКА очень хотели. В очередной раз не обошлось без кадровых потерь — травму получил Кирилл Набабкин, который пополнил «армейский» лазарет.

«Ахмат» выстроил контригру, которая едва не привела к победе в матче с «Зенитом» в прошлом туре, и ждал своего шанса. Однако ЦСКА такого шанса подопечным Рашида Рахимова не предоставил, раз за разом угрожая воротам грозненцев. Результат закономерен — столичный клуб стал еще одним лидером таблицы.

ЦСКА — «Ахмат» — 3:0. Голы: Фернандес, 43; Чалов, 66; Влашич, 73.

Призрак Черчесова и Карреры

Самарский клуб провел впечатляющую трансферную кампанию, не радует результатами, но зажигает одну из самых ярких звезд чемпионата

Самарский клуб провел впечатляющую трансферную кампанию, не радует результатами, но зажигает одну из самых ярких звезд чемпионата — именно так можно описать нынешние «Крылья».

Александр Соболев продолжает раскрывать свой потенциал: он уже на карандаше всех топ-клубов России, а также ряда команд из Европы. Пока что футболист не вызван в сборную страны, но, кажется, это событие не за горами. Семь матчей — шесть голов и две голевых передачи — так ярко начать сезон молодым нападающим в РПЛ давно не удавалось.

Впрочем, «Спартак» свое все же взял — отличились новички команды, чем дали повод сравнивать нынешних красно-белых с чемпионским составом при Массимо Каррере.

«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:2. Голы: Соболев, 42 (1:0); Ларссон, 52 (1:1); Тил, 90 (1:2).

Пятый лидер

Встречи «Ростова» и «Рубина» последнее время носили принципиальный характер из-за фигуры Курбана Бердыева, который работал с обеими командами

Встречи «Ростова» и «Рубина» последнее время носили принципиальный характер из-за фигуры Курбана Бердыева, который работал с обеими командами. Однако сейчас специалист не имеет отношения к казанцам, а команду возглавляет Роман Шаронов, который ставит очень интересный футбол. Тем не менее в этом матче организованная игра «Ростова» оказалась сильнее атакующих порывов «Рубина», находящегося в стадии становления.

Нужно отметить форварда казанского клуба Евгения Маркова, который забил во второй игре подряд. Главным же действующий лицом стоит признать Элдора Шомуродова, который стал автором уже пятого мяча и привлек своей игрой внимание серьезных команд из Германии. К слову, благодаря победе «Ростов» стал пятой командой, которая возглавляет турнирную таблицу.

«Ростов» — «Рубин» — 2:1. Голы: Марков, 15 (0:1); Шомуродов, 29 (1:1); Сапдинов, 87 (2:1).

Дыхание в спину

«Арсенал» — «Оренбург» — 2:1. Голы: Ломовицкий, 23 (1:0); Деспотович, 52 (1:1); Луценко, 69 (2:1)

Хозяева встречи закономерно претендовали на три очка в матче с пока что последней командой чемпионата. Аргументов добавлял тот факт, что туляки в последних матчах заметно прибавили.

У «Оренбурга» прогнозируемо выделялся Джорже Деспотович: 27-летний серб отметился третьим голом в сезоне, но пока что остается единственным светлым пятном в составе оренбуржцев. Что касается «Арсенала», то первым голом в премьер-лиге отметился Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат «Спартаку». Благодаря победе, «Арсенал» вплотную приблизился к лидерам чемпионата.

«Арсенал» — «Оренбург» — 2:1. Голы: Ломовицкий, 23 (1:0); Деспотович, 52 (1:1); Луценко, 69 (2:1).

Тень Бердыева

«Урал» — «Сочи» — 3:1. Голы: Бикфалви, 16 (1:0, пенальти); Заболотный, 43 (1:1); Панюков, 73 (2:1); Димитров, 84 (3:1)

Встреча в Екатеринбурге была вынесена на понедельник и для обеих команд имела большое значение. «Урал» после неплохого начала сезона стал проигрывать с крупным счетом, а «Сочи», несмотря на усиление состава, пока не впечатляет ни игрой, ни результатами. Отчетная встреча в этом отношении для гостей ничего не поменяла: клуб нуждается в переменах, иначе есть риск потерять контроль над ситуацией. Тем более, что главный кандидат на место Александра Точилина был понятен еще до старта сезона.

«Урал» — «Сочи» — 3:1. Голы: Бикфалви, 16 (1:0, пенальти); Заболотный, 43 (1:1); Панюков, 73 (2:1); Димитров, 84 (3:1).

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