Артисты в трусах и мат на сцене огорчили Лещенко

Сочи, 27 августа. Эстрадный певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что ему не по душе многие перемены, которые произошли в театральной и культурной жизни страны. Размышлениями он поделился во время конкурса «Новая волна» в Сочи.

Известный педагог и продюсер подчеркнул, что музыка с приходом и распространением Интернета «расслоилась». Если раньше эстрадные композиции знала и пела вся страна, то теперь людям сложно разобраться в десятках форматов и сотнях радиостанций, объяснил Лещенко. Он добавил, что ориентиром музыки стала молодежь.

По мнению артиста, со временем общество теряет интерес как к музыке, так и к СМИ, а сами исполнители со сцены все реже и реже говорят о нравственных проблемах.

«Как следствие, артисты могут появиться на сцене в трусах, могут в спектаклях ругаться матом. Мне кажется, просто снизился порог культуры, поменялись нравственные ориентиры», — цитирует его «Дни.ру».

Лещенко признался, что такие перемены его, безусловно, огорчают. Подводя итоги, музыку он назвал «гарниром» к частной жизни артиста, поскольку общество все больше интересуется не столько творчеством исполнителей, сколько закулисьем.

«Это мешает настоящему, большому искусству!» – заключил певец.

Ранее Лещенко высказался о призывах забыть День Победы. Он заявил, что такие люди, как, например, политик Леонид Гозман, высказавший такую идею, позорят Россию. Гозман, напомним, опубликовал в социальных сетях пост с предложением отказаться от празднования 9 Мая в связи с авиакатастрофой SSJ-100 в «Шереметьево». Лещенко обратил внимание на историю истинно народного праздника, указав, что только народ может решать его судьбу.