ЕСПЧ отклонил жалобу на родственников Магнитского на его «произвольный арест»

Страсбург, 27 августа. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу родственников Сергея Магнитского, которые решили, что аудитора фонда Hermitage Capital лишили свободы «произвольно». Об этом сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

«Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы», — следует из сообщения.

ЕСПЧ признал, что задержание Магнитского и его арест полностью «соответствовали установленным конвенционным требованиям», уточняется в пресс-релизе ведомства. Судебное постановление, как указали в Минюсте, не требует от Москвы пересмотра вердикта по делу Магнитского.

Параллельно ЕСПЧ постановил выплатить родственникам аудитора 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации. Судьи указали на то, что условия содержания Магнитского в тюрьме подпадают под статью Конвенции, согласно которой запрещаются пытки.

Отмечается, что вердикт в настоящее время в силу не вступил. В течение 90 дней министерство юстиции РФ собирается решить вопрос об апелляции в Большой палате ЕСПЧ.

Напомним, аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в мошенничестве, связанном с налогами, скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении около 12 месяцев. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за ее пределами.