Эксперт объяснил, почему информация о «квалификационной яме» для россиян — это фейк

Москва, 27 августа. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов опроверг информацию Boston Consulting Group (BCG) о «квалификационной яме», в которую якобы попали 34 млн россиян.

По его словам, аналитики не могли оценить компетенцию каждого человека, поэтому они изучили уровень подготовки в вузах. В итоге получилась оторванная от реальности цифра.

«Данные о количестве таких работников просто фейк по той причине, что у нас есть не гипотетическая, а реальная экономика. Приведенная в докладе цифра просто фантастическая. Непонятно, как ее вообще смогли насчитать», — пояснил Сафонов «Экономика сегодня».

Эксперт добавил, что в экономике всегда существует ситуация, когда есть определенный набор рабочих мест, на которые работодатель ищет работников с определенными навыками. Причем только что закончивший вуз молодой человек все равно не может считаться специалистом. Должно пройти определенное время, прежде чем он получит необходимые для работы навыки.

Ранее BCG и World Skills сообщила, что в России существует так называемая «квалификационная яма». По информации компании, около 34 млн россиян не обладают достаточной квалификацией для выполнения своей работы. Как передает «Газета.ру», «квалификационная яма» является одной из главных проблем на рынке труда, и большинство работодателей в России вынуждены мириться с этой ситуацией.