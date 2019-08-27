Сирия, 27 августа. Боевики пытаются вернуть себе юг Идлиба. Жители вышли на антикурдский протест в Ракке. В Латакии радикалы обстреливают мирный поселок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов на юге Идлиба и обезвредили два джихад-мобиля.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли поселок в Латакии.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») ​​​​​: заявил о начале контрнаступления на позиции правительственных сил на юге Идлиба и севере Хамы.

Курды: арестовали нескольких членов шиитского военного ополчения «Хезболла» в поселке Аль-Муайзия на востоке Дейр-эз-Зора

«Аджнад аль-Кавказ»: в Идлибе атаковали позиции САА, направив к ним двух террористов-смертников.

Провинция Латакия

Взрывное устройство сработало в понедельник в административном центре провинции городе Латакия, сообщает государственное телевидение Сирии. Бомба была установлена в районе Ат-Табият, в результате взрыва был нанесен небольшой материальный ущерб близлежащим зданиям, как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Новостной портал SANA процитировал свой источник в штабе полиции Латакии, который сказал, что взрыв произошел около длинной бетонной лестницы, соединяющей две улицы в указанном районе.

Несколько ракетных снарядов, выпущенных боевиками «Тахрир аш-Шам» упали в окрестностях города Салнафа к востоку от Латакии, но информации о пострадавших в ходе обстрела жителях не поступала, как передает агентство SANA.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестный истребитель нанес авиаудар по позициям иранских военных в городе Абу-Кемаль. Сообщается, что иранские войска открыли ответный огонь, как передает источник в сети Twitter Ali Alleile. По данным канала SMM Syria, в результате атаки два иранского шиитского ополченца «Хашд аш-Шааби» были убиты и уничтожено несколько автомобилей. Военные источники утверждают, что операция могла быть проведена американцами, но наиболее вероятно, что авианалет совершили израильские беспилотники. Двумя днями раннее, 25 августа три бойца боевого крыла шиитской партии «Хезболла» были убиты в результате ночного налета израильских ВВС на территории Сирии. Также по неподтвержденным данным, среди погибших один гражданин Ирана. Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что истребители нанесли удары по иранским целям сил «Кудс» и шиитским формированиям в Акрабе в Сирии.

Провинция Идлиб

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») объявил о начале новой военной операции, направленной против сил сирийских военных. Группировка сообщает о взятии в качестве трофеев одного танка, трех бронированных машин и одной и одной зенитной пушки на юге провинции Идлиб, как сообщает Twitter-канал Radi Al Kul. По данным агентства Al Masdar, под предводительством оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин», джихадисты штурмовали позиции Сирийской арабской армии у холма Тель-Марак возле города Атшан. Согласно военному источнику сирийской армии, в это время на фронте у Тель-Марака идут бои, но джихадисты не добились значительных успехов. Это первое наступление радикалов в Идлибе, развернутое после того как они потеряли город Хан-Шейхун и север Хамы.

Боевики «Ансар ат-Таухид» тоже решили напомнить о себе и заявили, что нанесли ракетный удар по САА на востоке провинции, как передает источник в Twitter Qalaat Al Mudiq. Чеченские радикалы «Аджнад аль-Кавказ» в свою очередь направили два заминированных автомобиля, управляемых смертниками, к позициям армии, но оба были обезврежены так и не доехав до позиций САА, как передал местный источник Hosein Mortada. «Аджнад аль-Кавказ» - группировка боевиков, прибывших преимущественно из Чечни. На 2018 год ее численность составляла всего 200 человек, которые не присоединились ни к одному из действующих в Идлибе альянсов из-за идеологических разногласий. Но, по всей видимости, после наступления САА, они как и многие другие небольшие группы джихадистов забыли на время о вражде с «Тахрир аш-Шам» и «Фронтом национального освобождения», чтобы выступить против правительственных сил.

Провинция Ракка

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали нескольких членов шиитского военного ополчения «Хезболла» в поселке Аль-Муайзия на востоке провинции, о чем сообщил источник в сети Twitter Viva Revolt. Причины ареста курды не назвали. Местные жители в Ракке вышли на протест против курдского производства отрядов SDF, как передал тот же источник. Накануне в Ракке прогремело три взрыва, поле чего курдские боевики с поддержкой сил международной коалиции провели серию рейдов, задержав группу людей, подозреваемых в пособничестве террористам ИГИЛ1 и помощи в организации терактов. Но также курды арестовали несколько медиактивистов, которые выступали с критикой курдской политики и проводят вербовки в деревнях, забирая в свои отряды юношей и иногда даже несовершеннолетних.

1 Организация запрещена на территории РФ.