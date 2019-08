Ученые сравнили продолжительность жизни оптимистов и пессимистов

Москва, 27 августа. Ученые заявили, что оптимисты живут дольше пессимистов. Результаты исследования были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Во время проведения исследования ученые наблюдали за 69 тысячами женщин и 1,4 тысячи мужчин в возрасте от 41 года до 90 лет. Наблюдения продолжались 10–30 лет. Участники эксперимента заполняли анкеты, в которых рассказывали о своем отношении к жизни. Один из вопросов звучал следующим образом: «В целом, я ожидаю, что со мной произойдет больше хороших вещей, чем плохих».

В результате ученые выяснили, что продолжительность жизни оптимистов на 11–15% больше, чем у пессимистов. Специалисты отметили, что во время анализа данных учли такие факторы, как тяжелые заболевания, депрессия и нездоровый образ жизни. По мнению экспертов, в поведении человека многое взаимосвязано, пишет «ФедералПресс».

Позитивно мыслящие люди реже поддаются вредным привычкам — например, употреблению алкоголя и курению, передает «МИР24». Оптимисты также быстрее восстанавливаются после внезапных стрессов, что благотворно сказывается на состояние организма.

Авторы исследования сделали вывод, что оптимизм следует признать психологическим свойством, которое «способствует здоровью и долголетию», пишет «Газета.ru».

Ранее кандидат психологических наук Антон Сорин рассказал, как победить депрессию после возвращения из отпуска домой. Эксперт подчеркнул, что идеальная продолжительность отпуска составляет две недели.