Двух полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки на пляже Анапы

Краснодар, 27 августа. СУ Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю завело дело в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы по городу Анапе, их подозревают в принуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как сообщает РИА Новости, пострадавшей от полицейских в Анапе оказалась волейболистка из Подмосковья, приехавшая на чемпионат России.

Накануне следователи завели дело о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера в отношении двух сотрудников ППС в Анапе, а региональный главк МВД сообщил об увольнении сотрудников, отмечал «Ридус».

По данным «Царьграда», ранее в одном из анапских сообществ в Сети появился пост о том, что в ночь на понедельник в населенном пункте Витязево сотрудники правоохранительных органов застали на пляже девушку и парня. Отмечалось, что молодого человека полицейские отпустили, а девушку якобы начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних.

В настоящее время все обстоятельства выясняются. Если вина полицейских будет доказана, то им грозит тюрьма сроком до 5 лет.