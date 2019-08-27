Ливийская национальная армия близка к захвату стратегического города под Триполи

Триполи, 27 августа. Ливийская национальная армия (ЛНА) близка к захвату города Гарьян — стратегического населенного пункта, расположенного на пути к Триполи.

Войска генерала Халифы Хафтара уже взяли предместье Гарьяна — Гут-аль-Ри. Авиация ЛНА уничтожила два бронетранспортера, пока наземные силы наступали на неприятеля. В итоге войска Правительства национального согласия начали бежать из Гарьяна. В настоящее время солдаты ЛНА продвигаются к центру города.

Отметим, что Триполи уже направил подкрепление в Гарьян. Войска Правительства национального согласия захватили Гарьян в конце июня. Этот город имеет стратегическое значение, поскольку через него проходят маршруты снабжения ЛНА. Взятие данного населенного пункта позволит Хафтару не только продолжить наступление на Триполи, но и прорвать оборону вокруг южных пригородов столицы.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.