Москва, 27 августа. Ученые рассказали, как избежать инфаркта в жаркую погоду. У многих людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, жаркое время года вызывает тревогу. Исследователи напомнили, что пик частоты приступов у людей с сердечной недостаточностью приходится на лето.

Они назвали условия, которые могут спровоцировать инфаркт. Прежде всего, к ним относится высокая температура. Негативно сказаться на самочувствии может и «обязательное» посещение дачи и прополка грядок в любую погоду, посещение рынков, магазинов в самое опасное время дня — с 11.00 до 17.00.

Чтобы избежать опасных последствий, специалисты дали несколько советов тем, кто страдает проблемами с сердцем. Ученые объяснили, как избежать инфаркта в жару. Как пишет Planet Today, не стоит перегружать организм физическими нагрузками. Если вы не можете обойтись без них, выбирайте время, когда солнце меньше всего активно, после 17.00. Кроме того, следует пить больше воды, чтобы не потерять запасы калия и магния.

Стоит избегать резкого перепада температур, чтобы не вызывать развитие инфаркта или стенокардии. Эксперты советуют избегать пробок на дорогах. Они могут вызвать отравление выхлопными газами, недостаток поступления кислорода в организм. В жаркую погоду не стоит переедать, употреблять алкоголь.

Ранее российские ученые предложили новый способ восстановления тканей сердца после инфаркта. Специалисты из Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники (МИЭТ) заявили, что теперь трансплантация органа не является необходимостью.

Как подчеркнул заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Сеченовского университета Александр Герасименко, пациентов будут лечить с помощью специальных тканеинженерных «заплаток». Они постепенно замещают собой патологические ткани. В настоящее время методику испытывают на крысах и кроликах.

«Наша цель — заменить отмершую часть сердца. Мы изготавливаем в условиях стерильной лаборатории матрикс, который напитываем живыми клетками сердца пациента — кардиомиоцитами и стволовыми», — подчеркнул Герасименко.

Специалисты отмечают, что форму «заплаток» моделируют на компьютере. Для этого в Сеченовском университете разработали специальную программу.

Напомним, ранее ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США выявили новую причину инфарктов и инсультов. Медики призывают постоянно измерять давление, а при наличии повышенных показателей обязательно посещать врача. Исследование, проведенное центром Kaiser Permanente, выявило, что и верхнее (систолическое), и нижнее (диастолическое) артериальное давление являются индикаторами риска инфарктов.