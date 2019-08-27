Глава МИД Японии назвал возможным возвращение к формату G8 с участием России

Токио, 27 августа. Глава МИД Японии Таро Коно назвал возможным возвращение к формату G8 с участием России при выполнении определенных условий. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Министр напомнил, что ранее на заседании глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» говорил о том, что в будущем можно было бы поднять вопрос о приглашении РФ на встречи.

«Существовал формат G8, и при определенных условиях это вовсе не является невозможным​​​. Однако пока неизвестно, сколько времени потребуется на то, чтобы эти условия сложились», — добавил он.

При этом, отвечая на вопрос о позиции Токио по отношению к статусу Крыма, Коно заявил, что Япония «не признает» присоединение полуострова.

Напомним, в «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия не принимает участие в этом формате с 2014 года, когда Крым в результате народного референдума воссоединился с РФ.

Несмотря на то, что голосование прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, Запад обвинил Москву в якобы «вмешательстве» в дела Украины и ввел санкции. В ответ на экономическое давление Россия ввела ограничительные меры, запретив импорт некоторых видов продукции из ряда стран Европы, Северной Америки и Азии. Также в Москве неоднократно заявляли, что санкции западных стран идут лишь на пользу российской экономике.

При этом в иностранных государствах в последнее время все чаще звучат призывы об отмене ограничительных мер.

Ранее президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров обсудили возможность приглашения России на саммит G7 в следующем году. Следом и председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал участников G7 возобновить сотрудничество с Россией.

В понедельник по итогам саммита «Большой семерки», который состоялся во французском городе Биарриц, глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости участия России в решении различных международных проблем.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва никогда не отказывалась от возможности формата работы восьми государств, однако это не является самоцелью.