Смерть Началовой вызвала панические атаки у Панайотова

Москва, 27 августа. Музыкант Александр Панайотов признался, что ему непросто пережить смерть певицы и подруги Юлии Началовой. По словам артиста, после смерти Началовой его начали беспокоить панические атаки.

Напомним, российская певица Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Артистка долгое время пыталась бороться с болезнями, но так и не смогла их преодолеть.

Александр Панайотов был не только «коллегой по цеху», но и другом артистки. Преждевременная смерть певицы отразилась на здоровье музыканта, сообщили «Дни.ру».

«Вскоре после ухода Юли у меня начались панические атаки и жесткая депрессия, я даже боялся выходить на сцену — психологическое состояние было жутким, — признался артист. — Пришлось прибегать к легким, не вызывающим привыкание антидепрессантам, к помощи психологов. Это состояние длилось примерно месяц».

Как рассказал музыкант, справиться с этим состоянием, ему помогла теща, которая работает в больнице имени Боткина.

Панайотов поделился, что после смерти Жанны Фриске сдавал онкомаркеры и пошел на полное обследование организма, так как был очень напуган ситуацией, случившейся с певицей.

«Меня охватила паника, потому что все случилось на ровном месте», — поделился Панайотов.

По словам артиста, сегодня он ограничивает себя в еде, отказался от сладостей, внимательно следит за здоровьем и чувствует себя прекрасно.

Александр Панайотов трепетно относится к памяти Юлии Началовой и призвал прекратить упоминания имени его подруги.