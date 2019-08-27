Какие изменения концерн Калашников внес в свой электрокар «Овум»

В конце июня концерн «Калашников» представил обновленную версию автомобиля «Овум». Как изменился электрокар и что он собой представляет — в инфографике Федерального агентства новостей.

Изначально электромобиль «Овум» был представлен летом 2018 года как транспортное средство для сотрудников ГИБДД. Он активно использовался во время проведения чемпионата мира по футболу и тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если электрокар приживется, то департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы будет закупать его и после мундиаля.

«Овум» представлял собой трехколесный электромобиль модульной конструкции, который собирался исключительно из российских комплектующих. Он работал на бесщеточном двигателе постоянного тока мощностью 15 кВт (что составляет примерно 11 л.с.). Такая силовая установка разгоняла «Овум» до 80 км/ч и позволяла проехать 150 км без подзарядки.

Теперь же концерн «Калашников» показал значительно улучшенную версию электрокара, который стал больше напоминать классический автомобиль — в отличие от предшественника он имеет полноценные двери, значит, плюс к массе автомобиля. Как сообщают разработчики, обновленный «Овум» получил улучшенную аккумуляторную батарею, новые тормоза и регулируемую подвеску, а также модернизированную трансмиссию.

Внутренности электрокара тоже получили изменения: «Овум» обзавелся новыми системами кондиционирования и отопления, они работают на более емкой батарее. Подробные технические характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что электротранспорт концерна «Калашников» впервые представили на форуме «Армия-2017». В июне 2018 года предприятие изготовило 30 электромотоциклов «Иж Пульсар» и четыре электроавтомобиля «ОВУМ» для департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.