Бамбари (ЦАР), 27 августа. Агентство ООН по оказанию продовольственной помощи призвало к дополнительному финансированию в Центральноафриканской Республике. Об этом говорится на официальном сайте организации UN News.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Эрве Верхусель посетил место раздачи продовольствия в лагере для внутренне перемещенных лиц Элеваж в Бамбари. Во время визита в лагерь Верхусель отметил, что здесь нескольким поколениям каждой семьи приходится ютиться в небольшом жилище. Он подчеркнул, что без поддержки агентства ООН беженцы не будут знать, когда в следующий раз получат еду.

В целом по ЦАР в гуманитарной помощи нуждаются почти три миллиона человек. Сейчас на трех жителей страны приходятся два нуждающихся. Это третий по величине гуманитарный кризис в мире после Йемена и Сирии.

Агентство ООН по оказанию продовольственной помощи предупредило, что к концу года потребуются 35,5 миллиона долларов. Эти деньги позволят в два раза усилить поддержку ЦАР к декабрю 2020 года.

Отметим, что реализация продовольственных программ в ЦАР стала возможной только после усиления армии и жандармерии, что произошло при участии России. Центральноафриканская Республика, которая уже давно находится в состоянии гражданской войны, является одной из самых опасных стран мира. Долгое время более 80% территорий республики находились под контролем различных вооруженных группировок, поэтому проезд по ЦАР наверняка завершился бы грабежом.

Впервые за 22 года Россия смогла в рамках гуманитарной миссии провести конвой, состоящий из медицинского госпиталя и 13 грузовиков с продовольствием, по самым отдаленным регионам ЦАР. Кроме того, русские организовали несколько гуманитарных акций в самом опасном районе Банги — КМ5, который боялись посещать даже жандармы. В общей сложности помощь получили несколько сотен человек.

Также российские инструкторы регулярно проводят обучение военнослужащих Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA). Благодаря этому африканские солдаты овладели навыками военно-полевой медицины, оказания первой помощи и правильной эвакуации раненых с поля боя.