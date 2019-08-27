Петру Мамонову требуется вторая операция

Москва, 27 августа. Лидера легендарной российской андеграундной группы «Звуки Му» Петра Мамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение, но ему предстоит вторая операция. Об этом журналистам рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.

По ее словам, накануне ее мужа прооперировали. Его состояние оценивается как стабильное, но Петр чувствует слабость, много спит и почти не разговаривает.

«Вчера он перенес операцию, а сегодня его перевели из реанимации в кардиологию, положили в палату и сказали, что через 30 дней будет еще одна операция», — сообщила она в комментарии агентству «Интерфакс».

Мамонова призналась, что пока не может точно сказать, что за вторая операция требуется ее супругу, отмечает телеканал 360. Несмотря на то, что сил у музыканта мало, накануне он сам позвонил своей жене и рассказал, что у него все хорошо.

Как сообщала ранее «Газета Кемерова», Мамонов был госпитализирован с инфарктом. 24 августа на его официальной странице в Facebook появилась информация о том, что он попал в больницу в тяжелом состоянии. В минувшее воскресенье Ольга Мамонова сообщила, что певцу стало лучше. Он «порозовел» и попросил ее привезти ему диски с проповедями.

Кроме того, женщина отметила, что больше своему супругу она не будет верить.

«Он думал, что сильный, нет, вот инфаркт», — пожаловалась она.

После выздоровления, по ее словам, Мамонов продолжит выступать, но в формате творческих встреч.