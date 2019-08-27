G7 призвала провести международную конференцию по Ливии

Москва, 27 августа. «Большая семерка» призвала организовать международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии.

«Мы призываем к хорошо подготовленной международной конференции, которая объединит все заинтересованные стороны и региональных участников, имеющих отношение к этому конфликту», — говорится в декларации.

В документе также подчеркивается, что «Семерка» поддерживает работу ООН и Африканского союза по организации межливийской конференции. Страны G7 настаивают на том, что только политическое урегулирование позволит обеспечить стабильность в Ливии.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.