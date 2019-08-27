В Минобороны объяснили цель проведения учений в ЦВО

Екатеринбург, 27 августа. Масштабное учение по материально-техническому обеспечению российских войск началось в Центральном военном округе. Заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков объяснил цель его проведения.

В учениях будут задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации МТО из Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск. Предполагается участие более 30 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. Кроме того, проверку в действии пройдут более 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 самолетов и вертолетов.

Как пояснил Булгаков, четыре дня группировка будет отрабатывать навыки по всем видам тылового и технического обеспечения, развертыванию участков автодорог для посадки на них самолетов и полевых аэродромов, организации специальных видов технического и тылового обеспечения видов и родов войск.

«В войну не играют, поэтому участникам учений надо уметь это делать под постоянным наземным, воздушным воздействием противника, — пояснил представитель министерства обороны. — Каждый военнослужащий получит реальную практику в условиях созданной по учению обстановки, получит новые знания, будет совершенствовать свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач в повседневной деятельности и в боевой обстановке».

В учениях будут задействованы образцы перспективных технических средств, которые в будущем могут поступить в войсковые части. В частности, речь идет о модульных химико-аналитических лабораториях контейнерного типа, автоматизированных средствах погрузки боеприпасов, комплекте групповой заправки летательных аппаратов топливом КГЗЛАТ, перспективном полевом хлебозаводе на автомобильной платформе и других разработках.

В полевых условиях военнослужащие испытают перспективные образцы техники и оборудования, которые предоставили Минобороны РФ предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Учения ВС РФ продлятся до 30 августа и станут одним из этапов подготовки российских военнослужащих к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019», которое запланировано на 16 сентября.