Москвич лишился телефона из-за фотосессии с Тактаровым

Москва, 27 августа. Жителя Москвы обокрали прямо в центре столицы, мужчина лишился телефона из-за фотосессии с известным актером, спортсменом и телеведущим Олегом Тактаровым.

Звезду 51-летний мужчина заметил на Солянском проезде и попросил сделать совместный снимок на память. Когда артист вежливо согласился, москвич попросил прохожих их сфотографировать.

«Он остановил двух граждан азиатской внешности», — уточнил источник KP.Ru в МВД.

После того, как неизвестные прохожие сделали снимок, москвич не поспешил забрать телефон обратно, а продолжил общаться со знаменитостью. Тем временем мужчины не спеша удалились прочь со смартфоном.

Оставшись без гаджета и фотографии с известной личностью, расстроенный москвич написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали поиски забравших телефон мужчин.

Напомним, известность Тактарову принесли такие фильмы как «Самолет президента», «Роллербол», «Шпионка», «Сокровище нации», «Хищники» и многие другие. Как рассказывал сам артист, он с детства мечтал стать актером и сниматься в голливудском кино. Для осуществления своих планов в 1994 году без гринкарты и знания английского языка он отправился в США. Однако для съемок нужны были либо деньги, либо известность, и Тактаров решил выступать на различных соревнованиях по единоборствам.

Благодаря участию в турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) артист стал знаменит как боец по всей Америке. В 1995 году он стал чемпионом шестого турнира UFC. Эти достижения помогли ему начать кинокарьеру.