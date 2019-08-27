Билан трогательно признался Рудковской в любви

Москва, 27 августа. Известный поп-исполнитель Дима Билан признался своему музыкальному продюсеру Яне Рудковской в любви. Трогательное сообщение артист опубликовал в социальной сети Instagram.

Певец в довольно откровенном посте заявил, что Рудковская за годы знакомства стала для него идеалом настоящей женщины. Билан признался, что вместе они за 15 лет пережили и ссоры, и недопонимания, однако вынесли из общения главное — умение дорожить дружбой.

«Она умеет быть понятной и непонятной, близкой и далекой, искренней и очень загадочной (…) Люблю тебя, дорогая!» — написал исполнитель.

Поклонников артиста признание привело в восторг. Многие заметили, что певцу очень повезло с музыкальным продюсером. Нашлись и те, кто заподозрил в откровенных словах Билана романтический подтекст.

Как ранее признавалась сама Рудковская, ее с певцом связывают не только рабочие отношения. В мае в радиоэфире она заявила о романе с Биланом, у которого не было будущего, поскольку телеведущая встретила нынешнего супруга — двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. При этом она указывала, что поп-исполнитель устраивает ее по всем параметрам и вполне мог стать ее спутником.

Однако, как заявила ранее скандально известный блогер Лена Миро, заявления о том, что Билан попал в любовный треугольник — дело рук Рудковской, которая скрывает нетрадиционную сексуальную ориентацию своего подопечного.