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Звезда КВН Елена Борщева пришла на кинопремьеру в сланцах

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Звезда КВН Елена Борщева пришла на кинопремьеру в сланцахМосква, 27 августа. Звезда КВН и бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева выбрала для похода на светское мероприятие сланцы. 

В удобной летней обуви артистка пришла на премьерный показ мультфильма «Королевские каникулы» в компании мужа и двоих дочерей. Семейное фото из кинотеатра Борщева опубликовала в своем Instagram. 

Вся семья выбрала для похода летние неофициальные наряды, что вполне позволяла московская погода и мероприятие.

Борщева остановилась на джинсовом платье ниже колен с коротким рукавом, цветными полосками и необработанным краем. В качестве аксессуара захватила вместительную светлую сумку-шоппер, а на ноги надела пляжные сланцы на толстой подошве. 

Звезда КВН Елена Борщева пришла на кинопремьеру в сланцахСейчас артистке 38 лет, у нее есть две дочери — 13-летняя Марта и 4-летняя Ума. Звезда КВН счастлива в браке с мужем, фитнес-тренером Валерием Юшкевичем, с которым познакомилась в 2004-м году. Нередко вместе с мужем Елена появляется на телевидении.

Елена Борщева — российская артистка юмористического жанра, в прошлом участница команды КВН «Сборная Пятигорска» и шоу «Камеди Вумен». Артистку отличает самобытное чувство юмора и необычная внешность, которая выделила ее среди участниц команды во время выступлений в КВН. 

Сейчас Елена занимается созданием собственных авторских проектов разной направленности (юмористических, кулинарных, музыкальных).

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Источник: Instagram.com/lenaborshcheva
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