Киев, 27 августа. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется съехать из своего офиса в центре столицы и экстренно искать более безопасные здания не только для своей администрации, но и для Рады. Таким мнением поделился в эфире телеканала NewsOne украинский чиновник Георгий Тука.

По его словам, «украинцы не воспримут мир на условиях Зеленского, которые будут свидетельствовать о поражении». Размышляя о мире на Украине, он напомнил о меме «надо перестать стрелять».

«Что такое мир? Если рассматривать этот вопрос так, как в начале своей политической карьеры рассматривал Владимир Зеленский — да, возможно. Ценой поражения Украины», — сказал Тука.

На уточняющий вопрос журналистки, что он имеет в виду, Тука неопределенно ответил, что в результате реализации минских договоренностей Украина должна будет навсегда забыть о Крыме и интеграции в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Он выразил уверенность в том, что гражданская война в Донбассе не закончится, поскольку мир в регион может прийти «исключительно с возвращением государственного суверенитета».

«Господин Пасечник (руководитель Луганской Народной Республики) своим сообщникам рассказывал, что они хотят свою армию, свою государственную границу, свою полностью государственность, и их главная цель — интеграция в Россию», — сказал Тука.

В июле текущего года шестой глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей Киева является прекращение гражданской войны в Донбассе. Он отмечал, что огонь на юго-востоке Украины необходимо остановить.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, заявили о независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает республики Донбасса.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».