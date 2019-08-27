Волочкова попросила прощения за свои шпагаты

Москва, 27 июня. Балерина Анастасия Волочкова попросила у поклонников и хейтеров прощения за шпагаты. Видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Свое видео балерина записала на террасе за стеклянным обеденным столиком. Волочкова в голубом спортивном костюме призналась, что для записи ролика не было особого повода, однако ей есть, что сказать свои подписчикам.

«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество злых и завистливых слов, — отметила звезда. — Они пишутся многим известным состоявшимся личностям».

После этого она взяла рацию и якобы через нее обратилась к фолловерам с призывом быть добрее. Волочкова убеждена, что, главное, оставаться людьми при любых обстоятельствах. Отдельное внимание она оказала критикам ее шпагатов.

«Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость, — констатировала балерина. — Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать».

Во время записи видео на заднем фоне раздался лай собак. Волочкова не оставила этот факт без внимания.

«Видите, даже собачки мои слова подтверждают, — выразила она мнение. — Слышите? Гав-гав».

Ранее Волочкова объяснила любовь к необычным фотографиям тем, что «живет в шпагате».