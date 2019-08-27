Москва, 27 августа. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе поездки в Салалу обсудил с ответственным за иностранные дела в Совете министров Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой и генеральным секретарем МИД Бадром аль-Бусаиди ситуацию в Йемене. Об этом говорится в опубликованном на сайте дипломатического ведомства сообщении.

Также Богданов в Омане обсудил Сирию и обстановку в Ормузском проливе. В пресс-службе МИД РФ подчеркнули, что представители России и Омана «сверили часы» по основным проблемам ближневосточного региона. Они обсудили ситуацию в Сирии и Йемене, перспективу палестино-израильского урегулирования, обстановку в районе Ормузского пролива.

Москва и Маскат сошлись во мнении, что конфликт на Ближнем Востоке нужно разрешить в скорейшие сроки исключительно политико-дипломатическими средствами. При этом должны быть учтены законные интересы всех вовлеченных сторон, необходимо четко следовать ключевым принципам международного права и требованиям Устава ООН.

Дипломаты подчеркнули особую актуальность предложенной Москвой концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает консолидацию практических усилий и конструктивных идей для решения проблем в ближневосточных странах.

В феврале 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пытается навязать ближневосточному региону искусственную концепцию регионального НАТО.

Об этом он рассказал на конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире», проходящей во Вьетнаме.

По словам дипломата, администрация Трампа пытается навязать странам Персидского залива Ближневосточный стратегический альянс, так называемая MESA или ближневосточное НАТО.

Ранее Лавров заявил, что США хотят сохранять управляемый хаос для оправдания присутствия на Ближнем Востоке. Лавров на VII Московской конференции по международной безопасности отметил, что создается устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранить в мире состояние «управляемого хаоса». Министр подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает использовать хаос, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США на Ближнем Востоке, для продвижения своей односторонней повестки дня.