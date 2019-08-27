Источник опроверг сообщение о госпитализации певца Юлиана

Москва, 27 августа. Звезда российской эстрады 1990-х Юлиан не имеет серьезных проблем со здоровьем и не был госпитализирован. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье исполнителя.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Юлиана якобы госпитализировали в одну из московских больниц. Авторы канала написали, что еще 26 августа певец почувствовал себя плохо, и ему несколько раз вызвали скорую из-за проблем с сердцем. По данным Mash, сейчас состояние Юлиана ухудшилось, поэтому он находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Источник ФАН уточнил, что с Юлианом все в порядке, просто певец с супругой раз в год проходят плановые осмотры.

Юлиан родился в 1973 году в Московской области. В восьмом классе он сдал экстерном экзамены за два года и поступил в ГИТИС. В 20 лет Юлиан провел свой первый сольный концерт в Государственном театре эстрады. В том же году певец подготовил сольную программу, с которой выступил на сцене ГЦКЗ «Россия».

В 1994 Юлиан спел в Георгиевском зале Кремля в честь приезда королевы Великобритании Елизаветы II, а в 1995 году певец являлся официальным исполнителем Гимна Москвы. Среди хитов артиста песни «Русский вальс», «Пообещайте мне любовь" и «Лебединая верность». В 1999 году Юлиан стал обладателем звания Заслуженный артист России.

Супругой артиста является певица Анастасия. Пара зарегистрировала свои отношения 30 марта 2019 года.