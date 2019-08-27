Малькевич сравнил медиафорум в Красноярске с проходным двором

В Красноярске будет проводиться межрегиональный форум средств массовой информации «Енисей.РФ 3 и 4 октября. Однако в Перми под патронажем министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в эти же даты будет проходить VI Всероссийский форум СМИ «Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности». Все представители власти и журналистики соберутся в Перми.

Член Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич удивился, почему в администрации Красноярска назначили медиафорум на даты проведения всероссийского форума региональных СМИ в Перми.

«Причем проводит его министерство связи. В Красноярске заявили, что будут обсуждать проблемы региональных СМИ в тот же день, когда эту проблему будут обсуждать под эгидой министерства в Перми», — заявил Малькевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

В дальнейшем был объявлен список спикеров. Звездой медиафорума в Красноярске, согласно ему, станет известный журналист Ирада Зейналова.

«Позже она в Интернете написала, что это жульничество. Зейналова заявила, что ни на какой форум не собиралась и с ней об этом никто не говорил. Потом выяснились другие спикеры, которые работают в организациях, где они на самом деле уже не работают», — рассказал он.

Малькевич подчеркнул, что вторым «звездным» спикером помимо Зейналовой был объявлен главный редактор антироссийского медиа «Медуза» Иван Колпаков.

«Он будет читать лекции российским журналистам за бюджетные деньги. Таким образом, в Сибири региональным журналистам должен читать лекции человек, который многократно был обвинен в том, что он третировал сотрудниц у себя на работе. Такой человек приглашается на региональный медиафорум. В связи с этим нужно посоветовать администрации Красноярского края пригласить радио «Свобода». Также можно посмотреть еще на список других СМИ, которые ненавидят нашу страну, и привлечь их к воспитательной функции», – сообщил эксперт.

Александр Малькевич намерен от Общественной палаты России обратиться в администрацию Красноярского края, чтобы выяснить, сколько денег планируется выделить на оплату услуг Колпакова.

«Необходимо давно наводить порядок в том бардаке, который происходит. У нас каждый второй регион любит проводить медиафорумы с непонятными спикерами. Это похоже на проходной двор. Можем ли мы представить руководителя проросийского СМИ, который был в США каком-либо форуме для журналистов? Я думаю вряд ли. Не должно быть такого, чтобы в регионах пытались организовывать мероприятия без спикеров и повестки. Какая цель? Не хочется, конечно, так думать, но больше такие ситуации похожи на банальное «отмывание денег». Причем в случае Красноярска устроители даже не озаботились тем, чтобы договориться с заявленными ими спикерами», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, Федеральное агентство новостей подготовило новую версию классификатора СМИ — дополненную, расширенную и актуализированную в связи с последними событиями в Москве и стране. Кроме того, в нем появился новый раздел — Украинские СМИ, в который вошли самые популярные информационные агентства, новостные ресурсы, главные телеканалы.