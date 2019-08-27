РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии

Дамаск, 27 августа. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 25 случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — десять. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Документ опубликован на официальном сайте военного ведомства.

«Российской частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 11, Идлиб – один», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала десять случаев нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в провинции Идлиб, где жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонны.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее сирийские власти начали восстанавливать инфраструктуру в освобожденном несколько дней назад Хан-Шейхуне. Специалисты проводят в здания электричество, первым делом был наведен порядок в мечети, мирные жители возвращаются в свои дома. Российские военные доставили в город гуманитарную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.