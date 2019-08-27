Как в ЕС обеляют Третий рейх и очерняют Советскую армию. Колонка Владимира Тулина

В немецком городе Леффинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в парке развлечений Tatzmania была прекращена эксплуатация 23-метровой воздушной карусели «Полет орла». Причина остановки не техническая и даже не финансовая, а идеологическая: с каждой стороны карусели вращаются по четыре сиденья с посетителями, напоминающие свастики. В ближайшее время с обеих сторон уберут по одному сидению, и аттракцион продолжит работу.

В Германии с пропагандой фашизма борются там, где ее нет. Даже на продающихся моделях самолетов времен Второй мировой войны нет свастики, хотя это противоречит исторической правде. Страшно и подумать, сколько всего пришлось бы там запрещать, если бы Гитлер избрал эмблемой своей партии, например, ромб, треугольник или любую другую геометрическую фигуру.

При этом в Берлине открыт бесплатный музей «Топография террора», где в весьма благосклонной манере рассказывают об СС и гестапо, их истории, структуре и руководителях, и при этом минимально рассказывают об их преступлениях. Федеральное агентство новостей описало этот музей в статье «Немцы в советской военной форме празднуют День освобождения и День Победы».

В немецких СМИ по любому поводу напоминают о «зверствах советских оккупантов в Германии», в красочных подробностях описывая мародерство и изнасилования немок, но при этом практически никогда не приводят доказательств произошедшего. Нет, отдельные преступления, конечно, были, но явно не в таких грандиозных масштабах, как изображают сейчас немецкие журналисты, историки, кинематографисты. Так, количество изнасилованных немок исчисляется уже миллионами, а у будущего канцлера Германии Ангелы Меркель советские солдаты воровали детские велосипеды целых три раза. Интересно: что они с ними делали? При этом про военнослужащих западных армий невозможно найти ни одного плохого слова, хотя их пребывание в западной Германии продолжается до сих пор.

На Рождество 2017 года на жилом доме в латышском городе Салдусе появилась большая свастика на голубом фоне со снежинками, так что издали все это напоминает флаг ЕС с символом национал-социализма в центре. На Рождество 2018 года большая черная свастика была установлена над салдусскими гаражами. Скоро мы узнаем, какие здания этого города будут «украшены» на Рождество-2019. Русские жители города пожаловались городским властям, но получили ответ от специалиста по общественным отношениям Салдусской думы Дины Неймета: «Несмотря на то, что кого-то смущает этот декор, он явно не нарушает никаких законов или правил общественного порядка».

Далее последовало разъяснение, что это вообще не свастика, а огненный крест — символ латышский мифологии. Вопрос о том, почему же он тогда не красного, а черного цвета, латышские власти проигнорировали и объявили, что никакого нарушения закона о запрете использования тоталитарной символики, принятого в 2013 году, здесь нет.

Вдохновленный такой своеобразной трактовкой закона житель Латвии Сергей Алексеев на 9 мая установил на своем окне большую красную звезду, а когда к нему пришла полиция, то он объяснил, что у него на окне не символ Советской армии, а торговый знак голландской фирмы Heineken, производящей его любимое пиво. Однако в этот раз у властей Латвии была противоположная точка зрения, и Сергея Алексеева оштрафовали за нарушение закона.

Впрочем, чего можно ожидать от властей этой страны, если они ежегодно 16 марта разрешают марш ветеранов СС в Риге, а в местном Военном музее (бывшем Музее октябрьской революции) в открытую восхваляют СС, признанную преступной организацией на Нюрнбергском трибунале. ФАН информировало об этом своих читателей в статье «Третий рейх как европейская ценность: репортаж из сердца современной Латвии, музея СС».

Правительство Латвии финансировало строительство мемориального кладбища в Лестене, где в торжественной обстановке с участием представителей латвийской армии хоронят эсэсовцев.

Но и это еще не все — в Латвии успешно продолжают дело Третьего рейха. Ветеранов войны и борцов с нацистской оккупацией, которых не смогло в свое время арестовать гестапо, спустя полвека успешно арестовывают по решению латвийских судов. Так были брошены в тюрьмы командир партизанского отряда Василий Кононов, Николай Ларионов, Николай Тэсс, Михаил Фартбух, Евгений Савенко, Трофим Якушонок.

Есть в Риге и Музей оккупации — бывший Музей красных латышских стрелков. Там на основе подтасовок и инсинуаций пытаются показать «преступную сущность» Советской армии, а также «зверства» советской власти в Латвийской ССР. При этом нигде не отмечен тот факт, что при вхождении Латвии в состав СССР в 1940 году ее население составляло 1,95 миллиона человек, а к моменту выхода из СССР в 1991 году в ней насчитывалось уже 2,66 миллиона жителей. Впоследствии население Латвии снова сократилось — по официальным данным, до 1,98 миллиона в 2015 году.

В соседней Эстонии с благословения властей недобитые эсэсовцы и их последователи ежегодно проводят слет в Синимяэ, бывшим подчиненным рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера ставят памятники, при поддержке госбюджета снимают художественный фильм «1944», воспевающий их. Тут тоже идет параллельный процесс очернения Советской армии, который описан в статье ФАН «В Эстонии советских летчиков ежегодно приравнивают к террористам».

В Польше нацистов пока не реабилитируют. Во-первых, в стране было не так много пособников Третьего рейха, а во-вторых, реабилитация нацизма означала бы и прощение убийства шести миллионов поляков, чьи потомки сейчас составляют большинство населения страны. Зато снос памятников воинам Советской армии идет полным ходом. Снесено уже 420 монумента. В Варшаве открыт Музей Варшавского восстания 1944 года, где вся вина за его поражение и гибель 220 тысяч поляков возложена на советское руководство, которое не пришло на помощь восставшим. При этом не объясняется, почему наши солдаты должны были отдавать свои жизни за Армию Крайову, поднявшую восстание, если СССР иначе как агрессором, захватившим восточную Польшу в 1939 году, там не называли. Смешно и спрашивать, а пришла бы Армия Крайова на помощь Советской армии? Тут достаточно вспомнить документально подтвержденные ее совместные с СС акции по уничтожению советских партизан.

Аудиогид музея рассказывает, сколько и каких грузов сбросили американцы восставшим, но скромно умалчивает, что грузы доставляли всего один раз — 18 сентября 1944 года, и сбитый тогда и заботливо восстановленный десятилетия спустя бомбардировщик был единственной потерей американских ВВС. Ввиду того, что советские ВВС доставили военных грузов для повстанцев значительно больше, чем американские, аудиогид их количество не сообщает. Зато сообщает, что советские летчики сбрасывали грузы со значительно большей высоты, чем американцы, и почти все это попало к немцам. В действительности все было с точностью до наоборот, но мало кто будет это проверять после посещения музея. Зато каждый запомнит огромный бомбардировщик в музейном зале, а значит — запомнит, что американцы помогали восставшей Варшаве и всегда были лучшими друзьями Польши.

Вообще музеи сейчас играют огромную роль в идеологическом мозголоме, особенно среди молодежи, так как серьезные СМИ они читают и смотрят мало, а музей посетят вместе со своим школьным классом и послушают там соответствующий рассказ о зверствах Советской армии. Я постоянно встречаю ученические группы в таких музеях.

Наиболее открыто изображают то, что между армиями СССР и Третьего Рейха нет никаких отличий, в будапештском музее «Дом террора». Там посреди зала установлена стена. С одной стороны она черная и озаглавлена «Нацистская оккупация», а с другой стороны — красная и носит название «Советская оккупация». С обеих сторон установлены мониторы, и если один монитор показывает марширующих эсэсовцев, то другой — советских солдат, если на одной стороне Гитлер, то на другой — Сталин и так далее. Эта стена ничего не доказывает — с тем же успехом в паре с Гитлером можно было пустить, например, президента США Франклина Рузвельта и американских солдат, но это врезается в память. А самый большой экспонат музея — это советский танк. В зале, где он стоит, все четыре стены обклеены маленькими фотография погибших венгров, а танк стоит в красной жидкости, символизирующей кровь.

При входе в музей сообщается, что он посвящен фашистскому и советскому террору. Однако террору венгерских фашистов из «Скрещенных стрел» полностью посвящен всего один зал из 20 плюс половина другого зала, в котором оставшееся пространство предоставлено для сравнения венгерских фашистов с коммунистами. Таким образом пытаются доказать, что между ними очень много общего. А во всех остальных залах музея рассказывается о советской оккупации Венгрии. Есть даже зал, посвященный ГУЛАГу. А последний зал посвящен выводу советских войск из Венгрии. Там на дисплее написано, в том числе и на русском, что «советские войска покинули Венгрию в 1991 году».

«Таким образом, территория страны освободилась от оккупационных войск, пребывавших здесь с момента введения в Венгрию войск нацистской Германии 19 марта 1944 года», — гласит надпись на экране в последнем зале будапештского «Дома террора».

Теперь любой служивший в рядах Советской армии в Венгрии должен знать, что, с точки зрения властей этой страны, он ничем не отличается от нацистов, вошедших туда в 1944 году.

А в Вене в далеком от политики Техническом музее я наткнулся на портреты Гитлера и Геринга. Служительница музея объяснила, что их портреты находятся в разделе «Металлургия», так как они много сделали для развития этой отрасли в Австрии, а кроме того, они много сделали для развития военной техники, но эти экспонаты находятся в Военном музее. Я поинтересовался, не кажется ли ей, что подобные портреты оскорбляют память тех, кто погиб от изделий этой металлургии, и, если следовать этой логике, то в музее надо выставить и два невоенных изобретения, к которым Гитлер имел прямое отношение, — газовую камеру и машину-душегубку. Сотрудница музея сослалась на занятость и прекратила разговор. В разделе музея «Пропаганда» на экранах показывали исключительно нацистские митинги и шествия, висели там и плакаты о любви молодежи к фюреру.

Но активнее всего фашизм реабилитируется в Италии. Внучка вождя итальянских фашистов Алессандра Муссолини успела побывать депутатом обеих палат итальянского парламента, а также парламента ЕС. Именно в этой стране находится неофициальная мировая столица фашизма. ФАН описало ее в статье «Предаппио: репортаж из города непобежденного фашизма».

В стране идет реставрация наследия фашизма в прямом смысле этого слова и на деньги ЕС. Так, в 2006 году было истрачено 2,2 миллиона евро на реставрацию 17-метрового обелиска в Риме с надписью «Муссолини — вождь», построенного в 1938 году. В 2016 году выделено 4 миллиона евро на восстановление Дворца фашизма в Предаппио. Когда я был в Европарламенте в Брюсселе, то спросил, почему на фашистские памятники ЕС выделяет миллионы, а на памятники Советской армии в Восточной Европе и одного евроцента не выделили? Отвечали мне долго и обстоятельно, но если отбросить всю демагогию, то ответ был такой: «Советская армия — это воины кровавого коммунистического диктатора Сталина, а те, с кем они воевали, были не только фашистами, но и будущими гражданами ЕС».

Можно привести еще множество примеров обеления нацизма и очернения Советской армии, но все они свидетельствуют о том, что пока не официально, но создается новая концепция Второй мировой войны. Звучать она будет примерно так: в начале войны Гитлер захватил почти всю Европу, а потом доблестные англо-американские войска освободили западную Европу, а СССР захватил восточную, разместив в ее странах свои войска и приведя к власти марионеточные просоветские режимы. Восточную Европу удалось освободить только через 40 лет. Таким образом, СССР хуже Третьего рейха, поскольку последний удерживал оккупированные страны не дольше пяти лет. А так как современная Россия официально объявила себя правопреемницей СССР и гордится своим участием в войне (яркий пример — «Бессмертный полк»), то государство это явно преступное. Постепенно эта концепция из СМИ, музеев и кинофильмов будет перетекать в школьные учебники, и страшно подумать, каким вырастет следующее поколение граждан ЕС, подвергшееся идеологическому мозголому через такие учебники.