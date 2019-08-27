Поляки пожаловались на недобросовестность украинских мигрантов

Варшава, 27 августа. Новая волна антиукраинских настроений поднялась в Польше, поводом стал громкий скандал в городе Гдыня.

В объявлении о приеме на работу на должность повара в ресторан «У Кашуба» было уточнение: «Никаких украинцев или им подобных. Только ответственные люди», пишет газета «Укррудпром». Мэр Гдыни Войцех Щурек уже осудил владельца заведения Гжегоша Булльманна за ксенофобию.

Однако сам ресторатор отказался от комментариев на этот счет, ссылаясь на плохое самочувствие. Правда, указывает издание, ни негативная реакция градоначальника, ни извинения администрации ресторана не смогли устранить скандал.

При этом мнения граждан Польши касательно сложившейся ситуации разделились. Одни осуждают Булльманна за расизм, а другие поляки жалуются «на недобросовестность и безответственность украинских мигрантов».

Как отметил гендиректор польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот, украинские граждане трудолюбивы и неприхотливы. Кроме того, они выручают рынок труда, поскольку сами поляки уезжают в более богатые государства с той же целью — заработка.

По словам владельца варшавской пекарни Тадеуша Крупы, нередко слышны упреки предпринимателей относительно безответственности украинских мигрантов.

«Часто слышу, что украинцы любят выпить, бывают случаи воровства. Среди них есть и националисты», — рассказал Крупа.

Ранее польский фермер с огромным зонтом подрался с украинскими мигрантами и «отправил» их на родину.