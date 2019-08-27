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Жертвами смертельного ДТП в Индии стали 16 человек

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Жертвами смертельного ДТП в Индии стали 16 человек

Нью-Дели, 27 августа. Страшное ДТП с участием трех автомобилей произошло на севере Индии, в результате столкновения погибли 16 человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, трагедия произошла в районе города Шахджаханпур во вторник утром. Грузовик, ехавший на большой скорости, столкнулся с двумя автомобилями и перевернулся. При этом он придавил одну из машин, которая угодила от удара в кювет.

Согласно представленной полицией информации, на месте погибли 16 человек, в том числе жертвами аварии стали трое детей. Еще пятерых госпитализировали в местные клиники.

Власти принесли соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии и пообещали предоставить всю необходимую им помощь.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Бангладеш, где погибли по меньшей мере восемь человек, еще несколько десятков получили травмы. На междугороднем шоссе автобус свернул с моста, врезался в ограждение и упал в канаву. Местные власти не исключили, что число жертв страшной аварии может увеличиться.

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Источник: Times of India
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