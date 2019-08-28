Журналисты посетили освобожденный сирийской армией Хан-Шейхун

Дамаск, 28 августа. Делегация средств массовой информации, представляющая более 20 российских и европейских СМИ, посетила города южной части Идлиба, недавно освобожденные сирийской правительственной армией, и ознакомилась с реальностью города Хан-Шейхун и остатками тамошних террористов.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Делегация, состоящая из более чем 20 корреспондентов и журналистов, представляющих несколько российских и европейских каналов, совершила поездку по районам Хан-Шейхуна, освобожденным сирийской армией от контроля запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1. Журналисты задокументировали разрушения, причиненные террористами домам местных жителей, а также в государственной и частной собственности.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Делегация информировала средства массовой информации о размерах укреплений и туннельных сетей, созданных террористами и другими бандформированиями, которые следовали за ними на пути разгрома, в дополнение к оборудованию, снаряжению и оружию, которые им предоставляли некоторые западные страны.

Некоторые зарубежные журналисты отметили победы военных в войне с террором и значительный прогресс, достигнутый сирийским государством в восстановлении большей части территории, отметив, что освобождение города Хан-Шейхун даст гражданским лицам полную возможность вернуться к нормальной жизни после восьми лет войны.

Напомним, что армейские подразделения сирийской армии восстановили контроль над городами Аль-Латамина, Кафр-Зета, Мурек, Маркаба и Лахайя в северной части Хамы после уничтожения последних остатков террористов, которые осуществляли контроль над стратегическим городом Хан-Шейхун в южной части Идлиба.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской правительственной армии прочесали освобожденный город Хан-Шейхун и район Аль-Тамана на юге Идлиба, а также осмотрели сеть туннелей в горах, созданные террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» и связанными с ними боевиками в качестве укрепленного штаба и командных центров.

1 Организация запрещена на территории РФ.