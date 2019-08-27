Названы сроки запуска серийного производства беспилотников «Охотник»

Москва, 27 августа. Вице-премьер России Юрий Борисов на МАКС-2019 заявил, что серийное производство российских тяжелых ударных беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года.

Борисов уточнил, что на данный момент проходят испытания «Охотника». По оценкам вице-премьера, они продлятся два-три года.

«Думаю, что после 2024 года «Охотник» пойдет в серию», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что первый запуск российского тяжелого ударного беспилотника, который состоялся 7 августа​​​, был успешным.

Масса «Охотника» достигает 20 тонн. Беспилотник изготовлен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают дрон практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. На ОКБ «Сухого» беспилотник оснастили целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Ранее министерство обороны России опубликовало расширенную версию видео испытаний новейшего российского беспилотника «Охотник». На ролике, который длится около 1,5 минуты, можно увидеть, как БПЛА разгоняется по взлетно-посадочной полосе и стремительно набирает высоту. Во время испытательного полета «Охотник» сопровождает истребитель Су-30.

Полет беспилотника проходил без уборки шасси. Как пояснили в военном ведомстве, это было вызвано соображениями безопасности. В Минобороны добавили, что беспилотник управлялся дистанционно.