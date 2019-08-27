ВСУ обстреляли из танков жилые дома в Коминтерново на юге ДНР

Донецк, 27 августа. Украинские силовики обстреляли из танков село Коминтерново, расположенное на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел велся 27 августа с 04.40 до 05.15. За это время украинские военные успели произвести 20 выстрелов. Отмечается, что танки ВСУ располагались в районе подконтрольного Киеву села Талаковка.

В результате танкового обстрела, произведенного украинскими силовиками, в Коминтерново повреждения получили четыре дома, расположенных на улице Ахматовой. В СЦКК сообщили, что один из снарядов попал прямо в крышу дома №48. Кроме того, были повреждены остекление, ограждение и кровля домов №35, №37 и №50. По предварительным данным, люди в результате обстрела не пострадали.

Отметим, что село Коминтерново не в первый раз подвергается обстрелам, поскольку оно расположено на линии соприкосновения. Так, ранее украинские военные обстреляли зажигательными боеприпасами окрестности села. По данным на 2016 год, в Коминтерново проживало около 200 человек.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новой власти и провозгласили в регионе две народные республики — Донецкую и Луганскую. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах в Минске, однако, несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, ВСУ до сих пор регулярно обстреливают ДНР и ЛНР.