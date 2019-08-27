Коров в форме советских солдат представили на ярмарке в Брянске

Брянск, 27 августа. Брянский предприниматель нарядил своих коров в форму солдат Советской армии для ежегодной Свенской ярмарки. Правительство города возмутилось поступку идейного организатора.

Предприниматель и блогер Александр Коломейцев одел одну из коров в советскую форму, другой же буренке достались пилотка и парик рыжего цвета. Как передает телеканал «360», он пришёл на ярмарку в Брянске и записал видеоролик, в котором поинтересовался у местных жителей, что они думают о таких концептуальных нарядах.

Некоторые решили, что такая одежда на коровах является креативным и очень патриотическим решением. Однако нашлись и те брянские жители, которые совсем не оценили поступок предпринимателя.

Администрация города заявила, что ничего не знала о таком креативном решении украсить свой скот. Также там пояснили, что организация Свенской ярмарки полностью принадлежит региональному правительству, которое позже возмутилось поступком частного предприятия. Оно назвало такой «креатив» кощунством. Однако производитель, нарядивший коров, ничего такого в этом решении не видит.