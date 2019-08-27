Принц Гарри придумал новое имя супруге своего брата

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Лондон, 27 августа. Принц Гарри Уэльский, герцог Сассекский придумал новое имя для супруги своего родного брата герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Выяснил это британский журналист и телеведущий Скотт Миллс.

Журналист прослушивал запись, в которой принц Гарри, говоря о паре герцога и герцогини Кембриджских сказал «Уильям и Кэт».

Оказалось, что принц Гарри называет супругу своего брата Уильяма иначе, чем все привыкли слышать, передает «Дни.ру».

Традиционно девушку представляют «герцогиня Кембриджская», «Кейт Миддлтон» или просто «Кейт». Однако принц Гарри использовал новый, собственный вариант, образованный от полного имени девушки: «Кэт».

Удивленный журналист решил поинтересоваться у самой герцогини, существует ли у нее такое «внутрисемейное» имя.

Оказалось, что ранее девушка такого обращения не слышала, и этот факт стал для нее новостью.

Вероятно, так принц Гарри называет Миддлтон только в разговорах с другими людьми, но напрямую к девушке как к «Кэт» не обращается.

Миддлтон сказала, что к такому имени претензий не имеет и готова откликнуться и на короткое «Кэт».

Девушка поделилась, что супруг, принц Уильям, например, предпочитает называть ее «Кэтрин», а друзья — «Кейт».

Британская королевская семья отличается особым отношением к традициям и вниманием к деталям. Недавно королевский эксперт Кэти Николл рассказала, почему герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и герцогиня Сассекская Меган Маркл не могут забеременеть одновременно.