Экс-участник «Дома-2» проиграл жену в карты и поплатился разбитым носом

Москва, 27 августа. Экс-участник скандальной любовной телестройки «Дом-2» Николай Должанский захотел вернуть свою супругу Катю Богданову и пошел на крайние меры. Экстравагантный персонаж шоу отправился на встречу с ее любовником — участником музыкального коллектива Multiverse Владимиром Пташником.

Как отмечает издание StarHit, за столом переговоров мужчины сыграли в карты, победителю должна была достаться Богданова. По словам 47-летнего Должанского, на кону была Катерина.

«Кате, оставшейся без его поддержки, тоже ничего другого не оставалось бы, как вернуться ко мне — своему верному мужу и покровителю», — рассказал изданию экс-звезда «Дома-2».

Однако Должанский не только проиграл возлюбленную, но и остался должен музыканту 160 тысяч рублей. Этой суммы у участника шоу при себе не было, поэтому исполнитель избил Должанского.

По его словам, не думал, что Пташников будет вести себя подобным образом.

«Из носа пошла кровь», — признался пострадавший.

Как отметил потерпевший, после драки ему позвонила Катя Богданова и попросила не писать заявление в полицию. Должанский повел себя благородно из любви к бывшей жене и не стал обращаться в правоохранительные органы.

В июле текущего года экс-участник любовного шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов рассказал, что он лишился должности старшего редактора телевизионной передачи «На самом деле» на Первом канале из-за пьянства и «повсеместного разочарования».