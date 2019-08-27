МИД РФ опроверг сообщение американского сенатора об отказе в российской визе

Москва, 27 августа. Министерство иностранных дел РФ опровергло слова американского сенатора Рона Джонсона, который заявил, что якобы обращался за российской визой, но получил отказ.

В МИД уточнили, что сенатор вообще не обращался за визой РФ, но преподнес все так, будто ему было отказано в ее получении. Кроме того, в российском министерстве отметили, что Джонсон попал в «стоп-лист» РФ в ответ на включение туда представителей России, и подчеркнули, что сенатор США давно знал об этом.

Напомним, Рон Джонсон сообщил, что намеревался посетить Россию в составе делегации конгрессменов и принять участие во встрече с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, работающими в РФ, и некими «организациями гражданского общества», однако не смог получить визу. При этом сенатор назвал отказ оскорблением и заявил, что эта ситуация не повлияет на его позицию в отношении РФ.

Слова американского сенатора об отказе в получении российской визы ранее опровергло посольство РФ в США.

«Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию», — сообщили в диппредставительстве.

Отметим, что Джонсон возглавляет подкомитет сената США по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности. Ранее он поддержал ряд антироссийских законопроектов, а также выступил в числе инициаторов переименования в честь Бориса Немцова улицы, расположенной перед посольством России в Вашингтоне.