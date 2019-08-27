Волкер рассказал, что Зеленский должен сделать до встречи с Трампом

Киев, 27 августа. Вашингтон ждет, когда президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания и воплощать в жизнь заявления, которые звучат в настоящее время в ходе формирования нового правительства. Об этом рассказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, речь идет о борьбе с коррупцией, продолжении реформ и деолигархизации, а также о курсе Киева в НАТО и Европейский союз. Все вышеперечисленное Зеленский, по мнению дипломата, должен сделать или хотя бы начать реализовывать до встречи с президентом США Дональдом Трампом. Дата визита, по его словам, еще не определена, однако и Зеленского, и главу Штатов ожидают на торжествах в Варшаве.

«И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть, и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве» — уточнил он.

Волкер при этом отметил, что Зеленский, вступивший на пост президента страны 20 мая, пока еще не имел возможности реализовать свои планы, поскольку новый парламент только собирается начать работу. Дипломат указал, что Вашингтон намерен близко сотрудничать с новой командой.

Напомним, 25 июля политики провели телефонную беседу. В Белом доме заявили, что разговор прошлел очень успешно. Именно после этих переговоров Зеленского пригласили в Вашингтон.

В ходе телефонной беседы Трамп заявил, что выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у США и Украины есть много путей для расширения сотрудничества. Зеленский в ответ поблагодарил главу Белого дома за сохранение и усиление антироссийских санкций, пишет «Газета.ru».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко решил поторопить нынешнего главу государства с решениями по членству Киева в Североатлантическом альянсе и ЕС. По его словам, Верховной раде пора переходить «от деклараций к конкретным решениям», которые приблизят страну к вхождению в организации.