Ереван, 27 августа. Армения и Россия остаются надежными стратегическими союзниками, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Во вторник состоялось ежегодное совещание руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипломатической службы Армении в зарубежных государствах.

Армения заявила о сохранении надежных союзнических отношений с Россией. Глава МИД Армении рассказал о внешнеполитических приоритетах Еревана​​​. Он напомнил, что Москва и Ереван остаются надежными стратегическими союзниками, так как государства объединяют «общая история, тесные культурные и человеческие связи».

Министр уточнил, что сотрудничество включает политическую сферу, взаимодействие в области безопасности, энергетического и инфраструктурного развития, а также торгово-экономического взаимодействия и программ образовательного и культурного обменов.

В феврале президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном, во время которых собеседники обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и региональные проблемы.

«В ходе состоявшегося 25 февраля 2019 года телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном обсуждены вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы», — говорилось в сообщении Кремля.

Напомним, в ходе визита в Москву 27 декабря минувшего года Пашинян и глава российского государства договорились активизировать переговоры по газовой теме. Армянский премьер по окончании встречи выразил надежду на то, что Еревану и Москве удастся принять окончательное решение по поводу стоимости голубого топлива из РФ.

В середине января 2019 года президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна на должность главы правительства страны.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Ереваном основываются на дружбе и взаимном уважении. Президент РФ выразил уверенность в том, что диалог между странами и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению союзнического взаимодействия двух государств, а также «продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве».