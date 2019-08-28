Сирийская армия обнаружила сеть туннелей боевиков на юге Идлиба

Дамаск, 27 августа. Подразделения сирийской правительственной армии прочесали освобожденный город Хан-Шейхун и район Аль-Тамана на юге Идлиба, а также осмотрели сеть туннелей в горах, созданные террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и связанными с ними боевиками в качестве укрепленного штаба и командных центров. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время своих операций по преследованию террористов в окрестностях города аль-Тамана и города Хан-Шейхун в южной части провинции Идлиб армейские подразделения обнаружили несколько взаимосвязанных и разнообразных туннелей в нескольких направлениях, вырытых террористическими группами в горах, чтобы защитить себя от военных ударов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Туннели включают в себя ряд оперативных штабов, которые, как утверждается, использовались террористическими группами для планирования своей преступной деятельности и защиты от точечных военных ударов. По словам военных, эти туннели разветвляются в нескольких направлениях внутри горы, они оснащены электрическим освещением, санитарными установками и всеми необходимыми помещениями.

Стоит отметить, что армейские подразделения САА восстановили контроль над городами Аль-Латамина, Кафр-Зета, Мурек, Маркаба и Лахайя в северной части Хамы после уничтожения последних остатков террористов, которые осуществляли контроль над стратегическим городом Хан-Шейхун в южной части Идлиба.

Ранее сообщалось, что сирийская общественная дорожная компания приступила к восстановлению и обслуживанию главной дорожной сети в городах, которые не так давно были полностью освобождены сирийской армией. Все они расположены в северной части Хамы, а именно — в Муреке, Аль-Латамине и Кафр-Зете.

1 Организация запрещена на территории РФ.