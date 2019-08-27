Протесты из-за дискриминации русскоязычных школ возобновились в Эстонии

Таллин, 27 августа. Правозащитники Эстонии протестуют против плана перевода всех школ на эстонский язык. Проблема снова стала стоять особенно остро в преддверии наступающего нового учебного года.

Этим вопросом, к слову, озабочены не только правозащитники, но и учителя. Накануне они собрались на традиционную конференцию в Нарве, и одним из главных вопросов на повестке мероприятия стала судьба русскоязычных школ, пишет Sputnik.

Напомним, в начале июля правящая коалиция Эстонии подтвердила свои намерения полностью перевести школы на обучение на эстонском языке. Председатель входящей в коалицию партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер тогда заявил местным СМИ, что это произойдет в любом случае, а пока власти поручили экспертам дать оценку, за какое время возможно будет произвести этот перевод. При этом мэр Таллина Михаил Кылварт заявлял, что намерен защищать русскоязычное образование, однако Сеэдер заверил, что партия «Отечество» не даст сделать это на государственном уровне.

«В коалиционном договоре ясно обозначена цель: все школьные учителя в будущем на хорошем уровне будут владеть эстонским языком», — подчеркнул он.

По мнению правозащитников, такие меры носят дискриминационный характер и с этим нельзя не согласиться, учитывая, что значительная часть населения Эстонии в повседневной жизни использует именно русский язык. Согласно данным исследования, проведенного в 2018 году, почти 200 тыс. жителей этой прибалтийской республики не могут активно пользоваться эстонским языком. Общее население Эстонии составляет 1,3 млн человек.

Подобную антироссийскую линию гнет и соседка Эстонии — Латвия. Там в минувшем году также запретили преподавать на русском языке в частных вузах и колледжах. В Европарламенте этот запрет назвали настоящим безумием, ведь в этой стране с населением чуть более 2 млн человек, 40% жителей являются русскоязычными.

Накануне глава эстонского Минобрнауки Майлис Репс, комментируя языковую проблему, напомнила, что в детских садах Эстонии много русскоязычных групп, и у русскоязычных родителей должна быть возможность выбора, куда отдать своего малыша: в эстоноязычную группу или в группу с языковым погружением. Но при этом, по ее словам, важно, чтобы любой детсад был способным обеспечить обучение эстонскому языку.

Как отмечает Infox.ru, Эстонию все больше накрывает русофобской волной, и это проявляется не только в сфере образования. Так, летом минувшего года экс-президент этой страны Тоомас Хендрик Ильвес внезапно заявил, что если РФ нападет на республику, то лишится большей части своей территории. Заявления эти не совсем понятны, потому что нападать на Эстонию Россия не собирается, однако Ильвесу привиделась антироссийская угроза. Кроме того, о возможной «народной войне» против РФ рассуждал и командующий силами спецопераций Эстонии полковник Рихо Юхтеги.